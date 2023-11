'First Dates': el soltero de Granada cree que su cita es rubia de bote. "Si no encuentro el amor, tengo a mi gato"

Hay formas y formas de empezar una cita en 'First Dates'. Aunque la de Carmen y Daniel no fue un desastre completo, no comenzó con buen pie cuando a él se le ocurrió soltarle que su pelo no era rubio natural.

Una rubia muy legal

Carmen vive en Málaga, tiene 21 años y trabaja como dependienta. Dice que es una chica muy natural pero que no ha tenido suerte con los chicos: "Si no encuentro el amor tampoco me voy a morir porque tengo a mi gato".

Daniel tiene 25 años, es granadino y trabaja como protésico dental. Se declara adicto total a experimentar los nervios del riesgo, "esa sensación de cuando estás a punto de tirarte a una piscina helada". Cuando vio a su cita, le gustó el contraste entre su vestido negro y sus ojos azules.

Se pusieron a hablar y a Daniel no le sorprendió nada que Carmen fuera de Málaga: "Casi todas las malagueñas que conozco son rubias. Pero tú de bote, ¿no?". A ella le pareció un poco maleducado preguntar por "esas cosas".

En la cena, ella le contó que era tiktoker y que hablaba de los diferentes tipos de cuerpos, algo que pareció gustarle mucho a su cita: "Me gustan las mujeres chulas, que están orgullosas de lo que hacen".

Daniel explicó que él en el amor era muy persistente pero también creía que era algo efímero. A Carmen no le desilusionó para nada esa visión, ya que ella también era muy realista y sabía que no todos los amores son para siempre. A ella le gustó saber que Daniel estaba a favor de los gatos, pero seguía viéndole "muy niño".

En la decisión final, Daniel sí que quiso una segunda cita pero Carmen lo rechazó, echándole en cara que le hubiera dicho que era una rubia de bote: "Como pretendas ligar así, lo llevas claro". "Ayer estuve con una pelirroja de bote y no se ofendió" respondió él.

