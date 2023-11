'First Dates': a la soltera de Jerez le asquea que su cita masque chicle. "Se parece a Rosario Flores en el blanco de los ojos"

Algunos solteros de 'First Dates' deberían ir a revisarse la vista. En el caso de Luna, vino convencidísima de que es la viva imagen de Rosario Flores y Javi no le vio el parecido ni el blanco de los ojos.

Cómo quieres que te quiera

Estefanía, "Luna", tiene 35 años y trabaja como cajera en Jerez de la Frontera (Cádiz). Cuenta que un tío suyo le decía mucho que se parecía a Rosario Flores: "Por la gracia que tengo al bailar y los rasgos". A veces se siente un poco sola porque no ha tenido una infancia fácil y se crió "entre monjitas".

Javi tiene 32 años, es monitor deportivo y oriundo de Málaga. Dice que está muy orgulloso de ser andaluz y que le encanta "el flamenco y los bailoteos". A Luna no le entraron "las maripositas" al verle, pero sí le gustó saber que vivían cerca.

Ambos coincidieron en que sus hijos eran "el amor de su vida". Mientras hablaban, a Luna le mosqueó darse cuenta de que él estaba mascando chicle: "¿Dónde lo tiro? ¿Me lo trago?" le preguntó a Laura Boado, que le tuvo que traer un clínex.

Luna le contó que quería hacer un curso de azafata de vuelo, porque le encantaría conocer a un piloto de aviones de uniforme. Viendo cómo Javi se comía los espaguetis, no le terminaba de cuadrar con ese ideal: "Busco un hombre más caballero, con más clase, estudiao".

Le dejó descolocado cuando le dijo que mucha gente le encontraba el parecido a Rosario Flores: "¡Qué va! Ella es morena" se rió él, y luego confesó en las entrevistas: "Para mí, no se parece a Rosario Flores. Ni en el blanco de los ojos". Tampoco terminaba de ser su protipo de mujer.

Lo que hizo que Luna pegara un respingo fue que él quisiera ayudarla a bajar las escaleras poniéndole la mano en la cintura: "No me gusta que me metan la manita. Por respeto a mi hija". En el reservado, Javi se arrancó a cantar pero no salió demasiado bien: "El muchacho canta regular". Al final, ninguno quiso una segunda cita.

