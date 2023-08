'First Dates': el soltero de Marbella no le encaja a su cita. "Me gustan los canis con cara de malote"

De todo hay en la villa de 'First Dates': Candela buscaba el cani ideal y en su lugar le tocó José, que no solo no tiene cara de malote sino que se puede pasar horas y horas hablando de su trabajo como DJ.

A Ghost Story

Candela tiene 20 años, vive en Málaga y quiere estudiar Diseño Gráfico. Dice que le atraen tanto hombres como mujeres, pero que nunca se liaría con una chica porque "le dan un poco de miedo" y las ve más como obras de arte. Tiene muy claro el tipo de hombre que busca: "Me gustan canis, con tatuajes, piercings y que tengan cara de malote".

José es DJ, tiene 23 años y vive a caballo entre Marbella y Granada. El mundo de la noche es lo suyo y nada más ver a Candela ya supo que era de su rollo, por su forma de vestir y su pelo teñido.

Candela se definió como una persona muy intensa y José le dijo que daba mucha importancia a la imagen. Hasta ahí todo bien, pero las cosas se torcieron cuando él admitió que iba arreglado a todos lados: "No tengo ni un chándal".

Candela casi se atragantó con la comida: "A mí me gustan canis pero no los de pueblo, con el bolsito que te regalan en Hugo Boss". Lo tenía claro: donde esté un buen chándal Adidas, que se quite todo lo demás.

José contó que la relación más larga que ha tenido duró tres meses, porque trabajar como DJ parece que no le ha transmitido confianza a sus exparejas. Candela le aseguró que no era nada celosa y coincidieron en que eso mata cualquier relación. Al final, José estaba encantado y con ganas de una segunda cita, aunque Candela no pensaba igual, ya que le pareció un poco fantasma: "Va de sobrao".

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2023