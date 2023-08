'First Dates': el soltero italiano cree que su cita haría mejor pareja con su padre. "Un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas"

Muchos de los solteros de 'First Dates' se fijan única y exclusivamente en el físico. En el caso de Montserrat, Manuel no le terminó de encajar, ya que a ella le gustan más los hombres que peinan canas y con barriga.

A ella le gustan mayores

Blanca Montserrat es de Paraguay, vive en Madrid, tiene 25 años y trabaja como maquilladora. Le gusta ir con poca ropa y llevó a la cita un look inspirado en las muñecas Bratz. En el amor siempre le han tocado los celosos cuando ella prefiere señores mayores y con barriga: "Un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas".

Manuel es italiano, vive en Alicante, tiene 30 años y vende comida italiana con su caravana por toda España. En sus propias palabras, le encanta mirar mujeres y ponerlas cachondas. De hecho, eso fue lo primero que hizo cuando le presentaron a Montserrat: "El sujetador le aprieta muchísimo, mamma mia".

A Montserrat le gustó que fuera "gordito" pero no tanto que él fuera vendedor ambulante de pizzas Calzone: "No podría estar con un hombre así porque no tiene ambición". A él le pareció atractivo que ella tuviera un carácter agresivo.

Montserrat le dijo que probó a salir con un chico pobre y no le gustó, ahora solo quiere salir con gente que le pague los viajes. Manuel dijo que se fijaba sobre todo en el físico y en la atracción sexual: "Me gusta una chica formosa. Con buenas tetas y un buen culo".

Él también añadió que había tenido encuentros sexuales en todo tipo de sitios: en la playa, encima de la lavadora, sobre la mesa... Por su parte, Montserrat le especificó que su edad ideal para hombres es a partir de 41 años: "Canosos y con pancita".

Manuel sintió que ella era demasiado joven para él y le propuso presentarle a su padre: "Está soltero". A ella no le pareció mal la propuesta y decidieron quedar como amigos (eso sí, Manuel no le cerró la puerta a una posible noche de pasión con ella).

