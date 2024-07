'First Dates', un soltero de Sevilla se decepciona porque esperaba que su cita fuera una maciza. "Pensaba que tenía 60, la veo muy quemada"

Aunque juntar a dos personas con una gran diferencia de edad en 'First Dates' puede ser sinónimo de fracaso, tampoco es que garantice nada que sean de edades similares. María y Luisma eran de la misma quinta, y él supo nada más verla que no quería tener nada con ella.

"A mí me gustan macizas"

María es de Almería, tiene 52 años y trabaja como hostelera: "Soy de ir a la aventura, no me gusta que me planifiquen las cosas". Decía que había estado en dique seco estos últimos cinco años, en los que solo había tenido "amiguillos". A Carlos Sobera le llamó la atención que la soltera le había traído a su cita un regalo envuelto en un papel con estampado de espermatozoides.

Luisma es sevillano, de 51 años y camarero: "A mí me gustan las mujeres macizas. Como una sevillana cuando se meta en su traje de flamenca, que tenga las curvas bien definidas, como una guitarra". Sin embargo, al ver a María constató que no encajaba en su modelo ideal: "Esto debe de ser una broma del programa".

Luisma cruzó los dedos para que fuera en realidad la tía o la madre de su cita real, pero no tuvo suerte: "La veo muy clásica, con un vestidito que se pone mi madre para ir a misa". Tampoco le gustó el contenido del paquete, que era un imán del Indalo almeriense.

Él casi se cayó de la silla al enterarse de que tan solo se llevaban un año: "Cuando la vi, pensaba que rondaba los 60. Está muy quemada para 52". Lo mismo sucedió a la inversa: "Aparenta menos, a mí me gustan los hombres con menos cara de niño" pensó María.

Además, a ella no le gustaba que él trabajase en la hostería, porque siempre "pasaban cositas" entre compañeros cuando tomaban copas después de cerrar. Tampoco le gustaban las apps de ligoteo, ni que le mandaran fotos subidas de tono.

Luisma le contó que buscaba una persona muy pasional y se intentó ir por las ramas diciendo que buscaba "una mujer madura que tuviera lo que hay que tener", pero lo cierto es que el físico también entraba en su lista de requisitos, porque ya había decidido que no quería otra segunda cita con ella. María también vio que no tenían nada en común y coincidió en cortar aquello de raíz.

