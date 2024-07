'First Dates', una soltera de Barcelona cambia de opinión tras la respuesta de su cita. "Ese tema no lo perdono"

Hay citas de 'First Dates' que van viento en popa hasta que algo lo tuerce. Noelia y Fernando conectaron desde el principio, pero hubo un tema que hizo que ella se replanteara todo: el no querer tener hijos.

Noelia viene desde Barcelona, trabaja en hostelería y tiene 26 años: "Estoy enamorada del amor, lo que me gusta es la monogamia". Dijo que le encantaban los animales y que buscaba alguien que estuviera cómodo con ese "zoológico": "Mi prioridad es tener hijos y busco alguien que quiera lo mismo que yo".

Fernando es cocinero, tiene 34 años y vive en Castiello de Jaca (Huesca). "Me ha gustado el rollo de todo blanco, pelo rubio, los tatus..." pensó al ver a Noelia, mientras que a ella le dieron envidia sus canas.

Él piropeó su ceja y también se sintió halagado cuando ella le echó menos de 30 años: "Me estás tomando el pelo" dijo Noelia sin creérselo. Continuaron hablando y no tardaron en ver que tenían muchas cosas en común, como su amor por la naturaleza y las actividades al aire libre.

Fernando intentó convencerla de que se apuntara a hacer escalada y le explicó que él prefería no vivir en la ciudad porque estaba muy bien en su pueblecito al lado de los Pirineos. A Noelia no le disgustó la idea de mudarse allí, si se alinearan los astros y tuviera la capacidad económica.

También coincidieron en el tema de los animales: "Dice mucho de una persona que sea amable con los animales" reflexionó él. Sin embargo, chocaron a en las expectativas que tenían en las relaciones de pareja, cuando Fernando dijo que no quería tener hijos: "Me ha hecho un K.O. El tema de los hijos no lo perdono" explicó Noelia.

Para Fernando no era un impedimento y quiso tener una segunda cita, pero Noelia declinó la oferta. Pese a que habían tenido muchas cosas en común y se notaba el buen rollo, el tema de no tener hijos para ella había significado "caparlo completamente".

