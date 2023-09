'First Dates': el soltero de Valencia intenta subir la temperatura de su cita. "Te digo cualquier excusa para verte las tetas"

Los graciosillos no siempre triunfan en 'First Dates'. Carlos venía de batir el récord de haber estado con casi 4.000 mujeres en su juventud pero no tuvo el mismo éxito con Adelina, a quien sus bromas le resultaron de mal gusto.

Estado de gracia

Carlos es un valenciano de 62 años que ha trabajado como batería de Georgie Dann, El Fary, Carmen Sevilla y otros cantantes. Dice que es todo un donjuán y que ha estado con 3722 mujeres. A Laura Boado le contó que a su edad ya no puede ser selectivo: "Con que respire, me sobra".

Adelina es de Barcelona, tiene 56 años y está prejubilada. Cuenta que le encanta provocar y que los hombres la miren. Explicó que suele ligar bastante pero todo acaba en relaciones largas que luego salían rana. A Carlos le pareció muy guapa y ella pensó que a él le faltaba energía.

Nada más comenzar la cita, Carlos le habló de los Manolos y ella tardó un poco en reaccionar: "No sé si porque estaba nerviosa o un poco sorda". Lo cierto es que en general a Adelina le estaba costando pillar su humor.

Carlos dijo que le parecía una "mujerona" y ella saltó: "¿Tan grande me ves?", a lo que él reaccionó asegurando que se refería a que estaba de buen ver. Ella le enseñó el tatuaje que se había hecho en un pecho con su nombre y Carlos se hizo el tonto para que se lo mostrara un par de veces: "Te digo cualquier excusa para verte las tetas".

Cuando Carlos hizo otros comentario al verla chupando las almejas del plato, a la barcelonesa ya le estaba empezando a resultar grosero. Él la intentó tranquilizar contándole la mentirijilla de que había sido golfo pero nunca infiel.

En el reservado, Carlos intentó caldear el ambiente diciéndole "cosas sexys", como "alcachofa" o "te voy a comer todo lo negro". Adelina ya no pudo contener la risa y se sorprendió de saber que él quería otra cita para verle mejor el tatuaje. Por parte de ella estaba claro que había pocas ganas de hacerlo.

