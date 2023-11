'Gran Hermano VIP 8' explicó la expulsión de Gustavo y Álex Caniggia y echó a otra concursante

Anoche 'Gran Hermano VIP' hizo un especial terrorífico con pasaje del terror incluido. Una gala en la que Marta Castro fue eliminada y el programa desveló la bronca que supuso la expulsión disciplinaria de Gustavo Guillermo y Álex Caniggia.

"Se nos fue de las manos"

En la gala del jueves, Marta Flich anunció qué nominada era la elegida por la audiencia para abandonar el reality. Naomi se salvó mientras que Marta fue expulsada definitivamente: "Estoy supertriste de no seguir disfrutando de esta experiencia" dijo, convencida de que no habría sucedido de no ser por el movimiento de Avilés.

En relación al concursante, fue precisamente él quien causó la bronca que se saldó con la expulsión de Gustavo Guillermo y Álex Caniggia. Previamente a la gala, se supo que ambos concursantes habían sido obligados a abandonar el concurso como medida disciplinar.

El reality desveló que todo había comenzado porque Avilés quiso hacerse un gazpacho, Laura Bozzo le acusó de saltarse las normas y hacer lo que le daba la gana y comenzó así una discusión que fue subiendo de tono cada vez más.

Aunque el programa no emitió las imágenes del momento en el que Gustavo y Álex tuvieron el enfrentamiento, para "no dar mal ejemplo", parece ser que Álex se puso a discutir con Avilés y Gustavo fue a separarlos, momento en el que tuvieron un forcejeo y la organización consideró que eso vulneraba las normas de convivencia y les expulsó.

"Quiero pedir perdón al público español y a Gustavo. Estuve mal, se me fue un poco la olla, fue algún que otro empujón" se disculpó Álex. "Entiendo por qué estoy aquí, se nos fue un poco de las manos. Yo entré a llevarme a Avilés, que fue a la habitación, ahí nos encaramos y no debimos hacerlo" reconoció Gustavo.

