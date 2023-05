"Has perdido los papeles". 'Masterchef 11' expulsó al concursante que se cabreó con Samantha

Los jueces de 'Masterchef 11' no pasan ni una: en la prueba de eliminación de la última gala, David se resistió a aceptar las críticas de Samantha y eso le terminó valiendo la expulsión.

David vs Samantha

En la gala de anoche de 'Masterchef', los concursantes tuvieron que adivinar las calorías de varios ingredientes para ganar tiempo extra en el cocinado de un plato vegetariano. Álex y Jotha fueron los aspirantes que obtuvieron los mejores resultados en esta prueba.

Por su parte, Ana, Camino, Claudia, David, Jorge Juan, Pilu, Francesc y Fray Marcos obtuvieron los delantales negro, aunque los dos últimos consiguieron librarse de la prueba de eliminación por su buen trabajo en la anterior. Los aspirantes se pusieron manos a la obra a realizar un steak tartar, un cachopo y una ternera strogonoff.

No obstante, durante el cocinado David tuvo varios enfrentamientos con Samantha, que le recriminó que su steak tartar estuviera soso y con la carne demasiado machacada. David se resistió a aceptar las críticas pero al final accedió. La jueza le insistió en que seguía sin estar lo suficientemente picante, el aspirante se enfureció y le espetó con hostilidad: "Es que a mí no me gusta el picante".

"No me ha gustado cómo te has puesto conmigo. Has perdido los papeles y ya está" le dijo Samantha sobre su actitud, que terminó condicionando que David se convirtiera en el siguiente expulsado. "Entró un David muy inseguro de sí mismo, con muchos demonios en la cabeza. Gracias a todos ellos, creo que estoy avanzando y seguiré haciéndolo" fue su despedida.

