"Igual dura treinta segundos, podremos soportarlo": Naomi ataca a Adrián duramente al ver su video sexual con Keyla en 'La isla de las tentaciones'

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 6' van de mal en peor, pero quizá ninguna es tan llamativa como la de Naomi y Adrián. Puede que sea porque él no para de excusarla, o porque la actitud de ella siempre es desafiante (y muy divertida), pero lo cierto es que, después de que él sufriera tras ver a su novia acostándose con Nápoli, ha llegado el momento de que Naomi compruebe en qué punto está la relación de su novio con Keyla.

Qué asco de cerdo

Acercándose a la tablet para poder ver algo, Naomi se ha quedado de piedra al observar cómo su novio le ponía un veinte sobre diez físicamente a Keyla. "Madre mía, qué arrepentido está. Qué asco, tío, qué asco", comentaba antes de verles besándose y a punto de hacer sus cosas. "¿Lo van a hacer sin sábanas? O sea, ¿hello? Qué asco de cerdo, es que es un puto cerdo, tío. Te juro que le veo y es que no veo a mi novio, veo a otra persona", decía en modo metralleta verbal la aún novia de Adrián.

Tras el primer pase de imágenes, Naomi ha seguido excusándose, diciendo que en su vida se habría enrollado ni con Brad Pitt, pero claro, si él le ha puesto los cuernos, ¿qué hace? "Es más falso que una moneda de tres euros", añade mientras reflexiona sobre la persona de la que Adrián está enamorado: "Antes de ayer de Keyla, ayer de mi en el ratito que lo vi y hoy de Keyla, depende. Es que me parto, porque esto será de ayer por la noche, que por la tarde estuvo llorando".

Pero el momento estelar ha llegado al ver el momento en el que ambos se iban a acostar, entre "Este tío creo que se come las setas del jardín" y "Es más falso que los billetes del Monopoly": "Igual dura treinta segundos, podremos soportar el vídeo. Vamos, Adrián, a tope", una frase que después ha retirado. Eso sí, ha agradecido la experiencia y la ha calificado como "lo más gratificante" que ha vivido en su vida: "Me ha puesto los cuernos fuera, me los ha puesto aquí, me los ha puesto en todos los lados, estoy un poco contenta de abrir los ojos". ¿A que se van juntos? Tiempo al tiempo.

