'Masterchef Celebrity 8' trajo de vuelta a Luca y gafó al concursante expulsado: "Pensé que iba a aprender mucho más"

Segunda gala de 'Masterchef Celebrity 8', en la que Álvaro Escassi volvió a destacar entre los concursantes, Toñi fue una vez más a la eliminación pero al final se libró porque fue César al que finalmente expulsaron.

Érase una vez...

'Masterchef Celebrity' comenzó con una prueba en la que cada concursante debía hacer un cocinado asociado a un cuento clásico. Los exaspirantes de 'Masterchef Junior 9' cataron los platos y los mejores fueron los de Sandra Gago y Álvaro Escassi, mientras que Tania Llasera y Blanca Romero destacaron como las peores.

En la prueba de exteriores, se trasladaron hasta Alcalá la Real (Jaén) para hacer dos menús, de tradición musulmana y cristiana respectivamente. Tania y Blanca capitanearon los equipos desde una torre y al final fue el de Tania el que se alzó con la victoria.

Por el contrario, Blanca Romero, Toñi Moreno, Laura Londoño, Daniel Illescas, Palito Dominguín, César y Jorge Cadaval recibieron los delantales negros. En la prueba de eliminación, jugaron por parejas a Palabras Prohibidas para adivinar los ingredientes de su plato. Al ser impares, César hizo pareja con Luca ('Masterchef 11').

La colaboración parece que le trajo mala suerte a César, porque luego fue el elegido por los jueces para ser expulsado, ya que no les convenció su conejo crudo. "No me lo esperaba, la verdad. Me lo estaba pasando muy bien con el buen rollo que hay aquí. Pensaba que iba a estar más tiempo y a aprender muchas más cosas" dijo antes de marcharse.

