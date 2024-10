'MasterChef Celebrity' vivió un repentino abandono después de anunciar su nueva expulsión. "Jamás había pasado algo así"

La gala de anoche de 'MasterChef Celebrity' concluyó con dos concursantes menos: tras la expulsión (temporal, en realidad) de Cristina Cifuentes en la primera prueba, Rubén Ochandiano decidió abandonar antes incluso de escuchar el veredicto de los jueces.

Primera expulsada

El último episodio de 'MasterChef Celebrity' comenzó expulsando a la concursante que peores resultados obtuvo en la primera prueba: Cristina Cifuentes fue la elegida para abandonar el programa, al entregar un plato de pasta fresca lleno de tierra por no haber lavado las setas.

Cristina Cifuentes es expulsada del programa... pero no por mucho tiempo

"Esto para mí ha sido un regalazo. Lo que más pena me da es dejar a mis compañeros" se despidió Cifuentes. "Me alegro de que el programa te diera la oportunidad de despojarte de una imagen que no eres" le dijo Inés Hernand. Una despedida que venía con truco, ya que Cifuentes cuenta con el delantal de la inmunidad, por lo que en el próximo programa podrá volver a intentarlo.

Abandono repentino

Pelayo Díaz, Pocholo, Raúl Gómez, Marina Rivers, María León, Pitingo, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano e Inés Hernand se enfrentaron a la prueba de eliminación, para la que tenían que cocinar un plato de tiny food. Miranda, Pocholo y Ochandiano fueron los peores del reto, y se prepararon para recibir el veredicto del jurado.

Ochandiano se adelantó y anunció que tomaba la decisión irrebocable de abandonar el reality antes de saber si era o no el expulsado. "Abandonar minutos antes de decir el nombre del eliminado. Jamás había pasado algo así" comentó Pepe Rodríguez, sorprendido por el giro inesperado. Sin embargo, el concursante lo tenía claro:

"Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien. Quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme. Estoy seguro, de verdad. Estoy bien, estoy tranquilo. Lo estoy sintiendo así, con todo el respeto y el cariño hacia el programa".

En Espinof | Este es el dinero que RTVE paga a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera por ejercer como jueces en 'MasterChef'

En Espinof | Las 13 mejores miniseries de Netflix