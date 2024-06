'Supervivientes 2024' aclara su gran incógnita con la dramática expulsión de Kiko Jiménez

Después de marear la perdiz con varios simulacros de expulsión, 'Supervivientes' por fin anunció anoche a quién eliminaba de la competición: Kiko Jiménez se marchó, mientras que Blanca Manchón se convirtió en la repescada.

"Es muy duro"

Hace casi dos semanas, 'Supervivientes' hizo una de sus triquiñuelas habituales para no eliminar concursantes, aunque la menos votada de la semana fuera Blanca Manchón. La concursante debía ocultarse en Playa Corinto y disputarse la plaza con el expulsado de la semana siguiente.

Así pues, la cosa estaba entre ella y Kiko Jiménez, misterio que se resolvió en la gala de 'Conexión Honduras': Blanca fue la elegida por la audiencia para ser repescada, mientras que Kiko tendría que decirle adiós definitivamente a la isla.

"No te tienes que sentir mal. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más sin quejarte, no es nada fácil" le consolaba Sandra Barneda, provocando así que Kiko rompiese a llorar:

"Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía (Suescun) a verme aquí. Ha sido increíble".

El programa aprovechó la ocasión para explotar la trama del beso entre Maite Galdeano y Rubén Torres, y ella misma se lo soltó de repente a Kiko, que no se mostró muy entusiasmado ante la idea de encontrárselo en la próxima comida familiar: "Para un amor de verano lo veo genial, pero ya está". Los nominados de esta semana son Marieta, Aurah Ruiz, Arkano y Pedro García Aguado.

