'Supervivientes 2024' tuvo su primera expulsión definitiva y pescó en 'La isla de las tentaciones' a la concursante sustituta de Zayra

Los realities de Telecinco son el caldo de cultivo perfecto para encontrar a sus próximos colaboradores. Viendo el espéctaculo de chillidos que estaba dando en su temporada de 'La isla de las tentaciones', no sorprende que Marieta vaya a incorporarse como nueva concursante en 'Supervivientes 2024', tras la expulsión definitiva de Rocío Madrid.

"Esto se me está haciendo bola"

De momento, todos los concursantes eliminados estaban yendo a parar a Playa Limbo, pero anoche por fin dijeron un nombre. El debate de 'Supervivientes' dejó a Lorena Morlote y Rocío Madrid para disputarse la plaza, siendo esta última la primera expulsada definitiva del reality:

"Gracias, España. Aunque suene raro, muchas gracias. Es que no podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio. A mí esto se me está haciendo bola, si me hubiera quedado creo que no hubiera aguantado dos días seguidos. Agradezco a todo el mundo que me ha apoyado, pero estoy feliz de irme".

Crossover entre 'Supervivientes 2024' y 'LILDT 7'

Tras el abandono de Zayra Gutiérrez por razones médicas, se anunció que una nueva concursante se incorporaría al reality como su sustituta y anoche se reveló su nombre: ni más ni menos que Marieta, concursante de la actual temporada de 'La isla de las tentaciones'.

No es de extrañar, ya que la gallega no para de dar la nota en el otro reality, donde ha protagonizado pataletas a voz en grito, huidas teatreras y ha presenciado cómo su novio la dejaba por una tentadora. Obviamente, Telecinco agendó su nombre y no ha tardado nada en buscarle otro reality para que siga con el show: "Voy dispuesta a todo" aseguró ella.

Marieta se tirará desde el helicóptero el próximo jueves, aunque a este paso parece que tendrán que llamar a más gente, porque Carmen Borrego también tuvo que ser evacuada de urgencia por el equipo médico: "Lo estoy intentando. Yo no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo superarlo" prometió.

