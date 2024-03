Marieta se queda a cuadros al ver que su novio decide irse de 'La isla de las tentaciones' con su tentadora favorita. "La tipeja en la que te has fijado"

Las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones' tienen un efecto balsámico, en el sentido de que no importa si has discutido con alguien a lo largo del día, seguro que jamás te toca afrontar gente que esté tan mal de lo suyo. A Telecinco, al menos, le sale muy bien la jugada porque es el caldo de cultivo perfecto para pescar nuevos fichajes que den un show tan lamentable como el circo que fue la hoguera final de Álex y Marieta.

"Pues anda que tú eres fina"

Nada más empezar, Marieta ya estaba en modo ametralladora, no queriendo asumir su culpa por haberse acostado con Sergio, y su novio lo tenía claro: "Por mucho que digas que yo he hecho lo mismo que tú, si tú no hubieras caído, yo no hubiera caído". "Eres un vengativo" le contestó ella.

Se pusieron a ver juntos las escenas de sexo que habían tenido, cada uno con su tentador. "La tipeja en la que te has fijado" lanzó Marieta. "Pues anda que tú eres fina" respondió Álex. También vieron la pelea de ella con Sergio, que terminó con Marieta expulsándole de la villa: "¿Te has arrepentido porque el chaval no era como te esperabas?" apuntó su novio.

"Tú lo has hecho adrede para hacerme daño" cargó Marieta una vez más. Poco después, vieron las imágenes de ella hablando de los problemas sexuales de Álex en TV, justo lo que ella no paraba de negar haber dicho: "Pues se ve que lo dije" admitió tragando saliva.

En un inesperado giro de los acontecimiento, Marieta cedió y le dio la razón a Álex a lágrima viva: "Es verdad. No sé dar cariño... y ahora resulta que no le gustan con patillas". Tras debatir un largo rato sobre lo de las patillas, Marieta siguió pidiendo perdón, al más puro estilo Juan Carlos I: "Estoy enamorada de ti. Me he equivocado y ya está".

Justo cuando parecía que la cosa iba a acabar "bien" entre ellos (todo lo bien que consideréis que sea que acaben juntas dos personas que piensen que hacerse daño es sinónimo de amor), Álex le soltó: "No sé si puedo perdonarte". Cuando ella le dijo que quería irse de la isla con él, su pareja decidió que prefería irse con Gabriela."Hasta el último momento haciéndome daño" gruñó Marieta, mientras hervía de rabia al verles abrazarse.

"Les deseo lo mejor, pero esto me parece ridículo" dijo ella intentando marcharse digna de la hoguera. No obstante, al rato volvió para advertir a la tentadora: "Vengo a explicarte que mi novio es un dependiente emocional, que no sabe estar solo. Te va a dar la patada porque no va a aguntar tu ritmo de vida, no aguanta el de nadie". Tras esto, se despedió de Sandra: "A ver si encuentro el amor algún día". "Y no le pongas los cuernos" se despidió Álex.

¿Y las otras parejas?

Marieta y Álex no fueron la única pareja rota en la última gala de concurso: Mariona tampoco aceptó las disculpas de Adrián por haberse acostado con una tentadora ( ¡qué chorprecha! ) y decidió irse sola, dejando a su novio sollozando como el gif de Stitch llorando en la lluvia. Mientras que Ana y Borja, y María y David enterraron el hacha de guerra y decidieron ignorar sus múltiples reproches y la ausencia de disculpas para seguir juntos y felices en la ignorancia.

