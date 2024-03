Marieta estalla contra Sergio y lo expulsa de 'La isla de las tentaciones'. "Eres un ridículo y un reventado"

Los programas como 'La isla de las tentaciones' se acabarían si no escarbaran en los castings para elegir a los participantes de cada edición. De otra forma, no lograrían montar escenitas como la de la huida de Marieta o su bronca con Sergio, al que terminó expulsando de la villa.

"Me ha vendido la moto y yo la he comprado"

Marieta vino criticando a su novio desde el principio y no tardó en tirarle los tejos a un soltero y acostarse con él. Como no se puede tener todo en esta vida, la chica se decepcionó a lo grande cuando Sergio le dijo que no iba a irse de la isla con ella y vio que Álex estaba haciendo lo mismo que ella con una soltera.

Cuando volvió de leer la carta de su pareja, Marieta dijo: "Lo que tengo claro es que he tenido una conexión real con Sergio y a lo mejor no estaba enamorada". A lo que el soltero reaccionó escurriendo el bulto: "Te he dicho veinte veces que te vayas sola, desde el día uno yo no te he prometido nada".

En medio del intercambio de gritos, Marieta se encerró de portazo en su cuarto y siguió quejándose con María: "¿Esto es 'El club de la comedia'? ¿Por qué me tiene que echar por tierra? Todos los imbéciles para mí". Mientras el otro farfullaba que estaba "harto de niñatas".

Al salir, siguió en modo metralleta, llamándole de todo menos guapo: "Eres un interesado de mierda, ridículo, un personaje, reventado". Sergio se picó y también se puso farruco: "Ahora te vas con Shakira a cantaros una canción juntitas. No sabes hablar, no tienes modales, te va a ir muy mal en la vida".

Tal como vino, se fue

Una vez dejaron de lanzarse la artillería pesada, Marieta decidió jugar su última carta y le pidió a Sandra Barneda que expulsase a Sergio de la villa, que accedió después de que el resto de chicas dieran su visto bueno al asunto. Estas fueron sus palabras:

"Sergio me ha fallado, me he sentido un poco utilizada. No llegamos a un entendimiento y no estoy cómoda con él aquí. No quiere seguir conociéndome, creo que me ha vendido la moto y yo la he comprado. No le quiero aquí, me hace incómoda mi estancia aquí".

