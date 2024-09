Telecinco decidió cancelar el final de 'First Dates Hotel', dejando al reality de Carlos Sobera en el limbo

Pese a que la edición regular de 'First Dates' en Cuatro sigue siendo uno de los comodines de Mediaset, el grupo audiovisual no ha tenido la misma consideración con su versión veraniega: Telecinco canceló el pasado martes la emisión 'First Dates Hotel', dejando sin fecha el final del reality.

Callejón sin salida

El buen rendimiento del dating show de Carlos Sobera animó a Mediaset a estrenar 'First Dates Hotel' este verano, el spin-off del reality que sacaba las citas del restaurante y permitía a los solteros interactuar en la piscina, la zona de chill out o incluso subirse a la habitación.

Pese a poner toda la carne en el asador y estrenar el programa en el prime time de Telecinco, no terminó de funcionar como se esperaba e incluso marcó su peor dato de audiencia la semana pasada, con 5.8% de share y 452.000 espectadores.

A tan solo un episodio de concluir su temporada, Telecinco siguió publicitando hasta el domingo que el martes 3 de septiembre sería cuando el reality emitiría su final. Sin embargo, finalmente cambió de opinión y decidió emitir la película 'Top Gun: Maverick' en su lugar.

El equipo de 'First Dates Hotel'

Si bien elevó levemente los datos cosechados por la última emisión del programa, su 8% de share y 522.000 espectadores no le valió para vencer al episodio de 'Hermanos' en Antena 3 (13.7% y 961.000), e incluso el flojo estreno de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' reunió a más espectadores.

Ahora 'First Dates Hotel' está en una situación complicada, ya que la planificación original de Telecinco contaba con que el reality cediera su espacio en la parrilla a 'Gran Hermano' la semana que viene, por lo que no está claro todavía cuándo podrá emitir su octavo y último episodio.

