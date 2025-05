'Reacción en cadena' no ha durado mucho sin los Mozos de Arousa. Y Telecinco sigue sin dar con la tecla para derrotar a 'Pasapalabra'

Desde que 'Pasapalabra' se fue a Antena 3, Telecinco ha intentado por todos los medios encontrar un sustituto que le haga algo de sombra al imbatible concurso. Si bien 'Reacción en cadena' rindió a unos niveles aceptables cuando estaban los Mozos de Arousa, no ha logrado sobrevivir mucho más: Mediaset ha cancelado el formato y ya prepara su sustituto para el próximo verano.

Cancelación en cadena

Mediaset está replanteándose su parrilla, ya que la jugada de devolver a Ana Rosa a las mañanas le ha salido bien, y 'Tardear' y 'El diario de Jorge' están rindiendo dentro de lo esperado. No se puede decir lo mismo de 'Reacción en cadena', al que va a poner fin tres años después de su estreno.

Según adelanta Informalia, Telecinco ha tomado la decisión de no renovar el programa y, en su lugar, pondrá en marcha 'Agárrate al asiento', adaptación del formato original francés 'Tout le monde veut prendre sa place', un concurso de preguntas en el que se baten en duelos para lograr ser quien se siente en el asiento del ganador. La idea es estrenarlo en verano en la misma franja y con posibilidad de que sea el propio Ion Aramendi el presentador.

De entre las opciones que la cadena ha probado en esa franja para poder disputarle a 'Pasapalabra' el liderazgo, el concurso de Aramendi ha sido una de las que más tiempo ha aguantado, a pesar de no haber logrado nunca realmente igualar los números estelares que maneja a diario el de Roberto Leal.

Para muestra un botón: el miércoles 21 de mayo, 'Pasapalabra' consiguió 19,4% de share y 1.623.000 espectadores (datos que entran dentro de lo que suele anotar a diario), mientras que 'Reacción en cadena' se conformó con 8,3% y 698.000 (también dentro de sus estándares habituales).

La despedida de los Mozos de Arousa

Desde su estreno en 2022, la única fase en la que el concurso funcionó de forma más rentable (sin llevarse por delante a su rival en Antena 3, eso sí) fue cuando los Mozos de Arousa estuvieron concursando (la temporada 2023/2024 arrojó una media de 1.030.000 y 10,6% de audiencia, la más vista de las tres que lleva).

Polémica de las Campanadas aparte, la marcha de los míticos concursantes coincidió con un descenso progresivo de espectadores del que no ha sido capaz de recuperarse, y ahora finalmente Telecinco ha decidido ponerle fin. Si su sustituto es capaz de acercarse a los números de su rival o no, parece improbable, aunque por intentarlo que no quede.

