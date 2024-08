'First Dates Hotel', un soltero de Mallorca aburre a Carlos Sobera con su rollo. "No hace falta ser tan intenso para todo"

El tiempo en la TV es dinero, y también en 'First Dates Hotel'. Antes de tener su cita con Miriam, Tom se puso a meditar en la piscina y soltó una turra intensita que aburrió hasta el mismísimo Carlos Sobera.

La intensidad

Tomás "Tom" tiene 28 años, es argentino y trabaja como socorrista en Mallorca: "El sexo es el arte de la vida, puede ser lo más vulgar o la creación, ya que nacimos gracias al sexo". Aunque se define como nómada, está abierto al amor: "Si me enamoro de una chica, estoy dispuesto a ceder algo de mi vida".

Carlos Sobera le interrumpió mientras hacía meditación para preguntarle por su filosofía de vida, pero al final tuvo que buscar un cojín para sentarse porque se lio a hablarle durante rato largo de los vínculos y las energías: "Cuando un discurso dura más de un minuto y medio, me suena la alarma" le dijo el presentador, al que le sonó literalmente la alarma del móvil.

Miriam tiene 24 años y es una apasionada de los viajes: "No me gustaría tener ninguna atadura porque, si yo mañana me quiero ir al Caribe y tú no puedes venir, lo siento mucho". Vino buscando una relación abierta, ya que encajaba mejor con el tipo de vida nómada que llevaba.

"No quiero dejar de ser mandona. No me parece una virtud, pero tampoco una cosa mala" pensó mientras acudía a su cita. Al verla, a Tom le pareció muy guapa ("Físicamente, un 10"), mientras que a ella le llamó la atención su pelo: "Creo que debería cuidarse el pelo, porque se lo está quemando con tanto tinte".

Durante la cena, Miriam pensó que él tenía un rollo hippy y no tardó en soltarle la bomba de que buscaba una relación abierta, lo que hizo que Tom cortocircuitara: "Para mí, el amor es la conciencia. Si tenemos relaciones sexuales con diferentes personas sin involucramiento, va a haber un bajón de caos en el sistema" le explicó él.

"No hace falta ser tan místico, ni tan intenso con todo. Vive un poco" pensó Miriam, que cada vez veía más claro que no pegaban. Al día siguiente se fueron a dar una vuelta con la bici, pero ya habían decidido que no querían seguir conociéndose como pareja: "Si mantienes esa visión tan cerrada de lo que podríamos tener, es un no" argumentó ella.

