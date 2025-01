'Tu cara me suena' aclara por fin el futuro de Carlos Latre y Àngel Llàcer en su nueva temporada, que ya calienta motores

La última edición de 'Tu cara me suena' partía con dos incógnitas para su temporada 12 y finalmente se han resuelto: Antena 3 ha confirmado que Àngel Llàcer volverá como parte del jurado en la próxima edición, pero sigue a la búsqueda de un sustituto para Carlos Latre.

Retornos y ausencias

'Tu cara me suena' recibió un susto durante las grabaciones de su temporada anterior: Àngel Llàcer, miembro del jurado desde los inicios del programa, tuvo que ser ingresado de urgencia por una infección que sufrió durante su viaje a Vietnam y apenas pudo estar presente en un par de galas por el complicado proceso de recuperación por el que pasó.

El concurso le buscó sustitutos durante la temporada (Silvia Abril y Santiago Segura como jurado e Íñigo Asiain como profesor de interpretación de los concursantes), pero finalmente han confirmado que podrá reincorporarse en la próxima edición.

Según informa El Confidencial Digital, Llàcer volverá en la temporada 12 a estar en la mesa del jurado del concurso de Gestmusic junto a Chenoa y Lolita. No obstante, no será igual para su compañero Carlos Latre, cuyo sustituto aún no se ha decidido.

El presentador también era uno de los miembros originales del jurado del programa, pero cortó lazos para irse a Telecinco a presentar 'Babylon Show'. Pese a que las desastrosas audiencias de este propiciaron que fuera cancelado a las pocas semanas y por agenda podría volver al concurso, parece que Atresmedia ha decidido no contar con él.

Las grabaciones de la temporada 12 arrancarán el próximo marzo, por lo que todavía hay tiempo para que la cadena tome una decisión sobre quién puede estar a la altura para cubrir el hueco de Latre. El susodicho no ha hecho gran cosa desde que le cancelaron el otro programa, aunque se sabe que saldrá en el próximo espacio de Jesús Calleja.

