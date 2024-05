"Fue muy frustrante". Nia se pronuncia sobre el blackface de 'Tu cara me suena' y su "estresante" paso por el concurso de Antena 3

Uno de los temas que causan controversia en 'Tu cara me suena' es el uso del blackface (pintar a personas blancas para simular a personas negra) como herramienta habitual. Sobre este tema habló recientemente Nia, que describió su paso por el concurso como "estresante".

"Es donde más estrés he cogido en TV"

Nia fue una de las concursantes más destacadas de la temporada 9 de 'Tu cara me suena', donde finalmente terminó ganando Agoney. La cantante habló en el podcast 'No hay negros en el Tíbet' de Podium Podcast sobre sus inicios en 'Operación triunfo' y su paso por el concurso de Antena 3.

Nia en podcast de 'No hay negros en el Tíbet'

Una de las entrevistadoras le lanzó la pregunta sobre cómo podía ser que en programa que "se enorgullecía de hacer blackface", cuando fue la primera concursante negra solo la dejaron hacer de artistas negros. A lo que Nia respondió:

"En 'Tu cara me suena' es la vez donde más nerviosa me he puesto y donde más estrés he cogido en televisión. Porque solo hacía (artistas negros). Hace falta muchísima educación. Esto no sé si lo he dicho o lo puedo decir pero, cuando se me presentó la oportunidad de hacer 'TCMS', yo dije que lo hacía con la condición de que no me pintaran de blanco".

"Tenía la sensación de que tenía que defenderme. Yo entraba en redes sociales y todo era: 'A esta chica la están favoreciendo porque solo canta gente negra'. Es muy frustrante intentar discutir con un montón de gente para hacerles entender que no por ser negros todos cantamos igual. Como si Antonio Machín cantase igual que Rihanna".

Los entrevistadores siguieron debatiendo sobre por qué no pudo interpretar a artistas como Madonna sin necesidad de que la maquillaran y concluyeron: "¿De verdad estamos tan limitados a nivel artístico que no podemos ver que una artista, sin necesidad de pintarse, puede cuadrar perfectamente una actuación de un artista que no es de su color?".

