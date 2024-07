'Tu cara me suena' terminó su temporada 11 con la despedida definitiva de Carlos Latre y la final menos vista de su historia

El pasado sábado concluyó la temporada 11 de 'Tu cara me suena'. El concurso otorgó la victoria a David Bustamante y despidió de manera definitiva a Carlos Latre, en la gala final menos vista de la historia del programa.

Victorias y despedidas

La gala final de 'Tu cara me suena' mostró las últimas imitaciones de la edición, que terminó coronando a David Bustamante como ganador con un 45% de los votos para su actuación como Antonio Molina del tema 'Adiós a España'.

David Bustamante, ganador de la edición 11

Raoul Vázquez (el que parecía el favorito de la temporada) se quedó en un segundo puesto con 32% para su imitiación de 'My Way' como Tom Jones, y Julia Medina el tercero con un 23% para su versión de 'The show must go on' imitando a Céline Dion. Conchita y Supremme se quedaron fuera del top 3 en el primer corte.

Fue también la última gala de Carlos Latre como jurado, que deja el concurso para presentar 'Babylon show', el programa para el prime time de Mediaset. Desde 'TCMS' solo le dieron una escueta despedida: "Que los vientos le sean favorables" le deseó Manel Fuentes después de darle un abrazo.

Latre sí que fue menos parco en palabras, y quiso agradecer a todo el equipo, al presentador, al público y a Tinet Rubira por estos 12 años de concurso: "Este programa me cambió la vida y me da vida, gracias de corazón". En sus redes sociales también compartió un mensaje más extenso: "Me despido con la satisfacción de haberlo dado todo. Me lanzo ahora a una nueva aventura, pero siempre llevaré en mi corazón el recuerdo de 'Tu cara me suena'".

Audiencias finales

En cuanto a cómo ha funcionado esta temporada 11 en audiencias, si bien esta última gala se alzó con el liderazgo de la noche del 19 de julio con un 21.4% de share y 1.533.000 espectadores, el concurso sigue resintiéndose al desplazar su inicio y concluir en pleno verano.

Ya la anterior temporada sufrió un bajón por esa misma decisión, y esta ha continuado la tendencia con un nuevo mínimo histórico: la gala final se convierte en la menos vista del programa y es la temporada con menos espectadores hasta la fecha, con un 19.6% y 1.673.000 (si bien ha mejorado la cuota un 0,5% más respecto a la edición anterior).

