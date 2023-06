"Voy a fastidiarlos todo lo que pueda". 'Masterchef 11' sorprendió con su expulsión y eligió a los semifinalistas

Ya quedan pocos programas para dar por concluido 'Masterchef 11'. La gala de anoche expulsó a Ana por remojar demasiado un buñuelo y reveló la identidad de los cuatro semifinalistas.

Una receta de familia

La vigésimotercera gala de 'Masterchef' comenzó en familia: los aspirantes tuvieron que aplicar técnicas de vanguardia para reinventar un plato familiar. Además, contaron con la presencia de sus parientes en las cocinas, que asistieron al cocinado.

Eneko fue el más destacado, mientras que Ana, Jotha y Álex tuvieron que enfrentarse por una plaza en la semifinal. La prueba de eliminación consistía en preparar un plato dulce sin azúcar y fue Eneko quien repartió los ingredientes que lo sustituirían entre los delantales negros: sucralosa, miraculina y estevia, respectivamente.

Pese a que la repostería era su fuerte, Ana se confió demasiado y preparó un buñuelo mojado que no gustó a los jueces: "Es como si coges un churro, lo metes en yogur de fresa, no te lo comes y lo dejas ahí" resumió Jordi Cruz.

Aun así, todos los concursantes se sorprendieron cuando se anunció que Ana era la eliminada. Al propio Jotha lo costó creer que había logrado pasar a la final: "Me siento ya ganador. Ahora solo quedo yo de morralla entre los semifinalistas. Voy a fastidiarlos todo lo que pueda".

Ana lo asumió con deportividad: "En el concurso, he tenido muchos altibajos. Pero me voy muy contenta. Lo he dado todo desde el principio. Me habéis enseñado mucho y me voy feliz. Estar aquí ha sido un sueño hecho realidad". Eso nos deja a Eneko, Álex, Lluís, Pilu y Joth como los cinco semifinalistas.

