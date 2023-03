Amazon tiene el regalo perfecto para el padre friki de Star Wars: los cascos de 'The Mandalorian' y Luke Skywalker están de oferta rozando su precio mínimo

Pedro Pascal es uno de los actores del momento y no es de extrañar, ya que tanto su interpretación en 'The Last of Us' como en 'The Mandalorian', le han valido para ganarse un buen hueco en nuestros televisores. Hoy hemos encontrado tanto el casco de Din Djarin como el propio de Luke Skywalker en versión LEGO, y con un precio irresistible que se queda rozando (en ambos casos) su precio mínimo histórico. Ambos cascos los puedes recibir con envío rápido y gratis si aprovechas el mes gratuito a Amazon Prime.

Casco de 'The Mandalorian'

Pocos elementos hay en 'The Mandalorian' más icónicos que el casco de Din Djarin, y su versión LEGO podemos encontrarla de oferta en Amazon a muy buen precio. Mientras que su precio habitual suele alcanzar los 69,99 euros, ahora podemos encontrar un buen descuento que lo deja en 47,99 euros.

Este casco del personaje interpretado por Pedro Pascal viene con los clásicos colores grisáceos y un total de 584 piezas. Cuenta con todo lujo de detalles y, para los más coleccionistas, incluye un soporte para poder exhibir el casco en cualquier lugar de casa. Además de ello, también viene con una placa identificativa que podemos poner en la parte delantera del soporte, o en cualquier lugar que queramos.

Casco de Luke Skywalker

Desde la primera trilogía estrenada en cines pudimos ver que los cascos son un elemento importantísimo en la franquicia de Star Wars, y ya no solo por Darth Vader sino por el resto de personajes. En este caso, hemos encontrado el casco de Luke Skywalker en versión LEGO con un buen descuento, ya que pasa de los 69,99 euros hasta los 50,99 euros.

De igual forma que el casco de 'The Mandalorian', el de Luke Skywalker viene con una enorme cantidad de detalles, como el visor o el gran colorido del casco. En su totalidad, viene con 675 piezas, un soporte de exhibición y una placa identificativa. El casco en cuestión corresponde a Cinco Rojo, el clásico que pudimos ver en la trilogía original.

