El vinilo de la banda sonora de The Last of Us pueden ser tuyos por solo 40 euros en Amazon

The Last of Us pasó en 2023 de ser uno de los videojuegos más aclamados y jugados de la última década, a convertirse también en una excelente serie de televisión de HBO. A menudo puesta como ejemplo de gran adaptación de un videojuego al formato televisivo, su banda sonora es clave para sumergirnos en la historia. Los vinilos con todos los temas que aparecen en la serie tienen ahora un precio en Amazon de 40,74 euros.

Estos cuatro discos en vinilo con la banda sonora de la serie de HBO tienen un precio sostenido en torno a 40 euros. Ahora mismo puede ser tuyo por 40,74 euros con el envío sin coste adicional.

La banda sonora de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey está compuesta por Gustavo Santaolalla. Aparte, en ella podrás encontrar otros temas populares que se pueden escuchar en el transcurso de sus episodios, como el Never let me down again de Depeche Mode o el All or none de Pearl Jam.

Esta ficción postapocalíptica adapta el videojuego lanzado por Naughty Dog en 2013 con guion de Craig Mazin y Neil Druckmann. En ella se cuenta el viaje después de una pandemia brutal de un hombre y una niña que deben atravesar América en circunstancias muy duras, encontrándose un país lleno de asesinos.

