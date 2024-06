Bose Smart Soundbar 600 Vs Bose Smart Soundbar 300: qué barra de sonido comprar

Montar un cine en casa no suele salir especialmente barato, sobre todo si buscamos la mejor experiencia viendo una película o serie. Pero Bose, que es una de las mejores marcas relativas a equipos de audio, cuenta en su catálogo con un buen surtido de dispositivos; algunos caros y otros relativamente baratos.

Es por ello por lo que hoy vamos a comparar las especificaciones de dos de las barras de sonido de gama media de la marca. Dos modelos interesantes para dar los primeros pasos en ese cine en casa que tanto buscamos. En esta ocasión, vamos a comparar las barras de sonido Bose Smart Soundbar 600 y la Bose Smart Soundbar 300.



Bose Smart Soundbar 600 Bose Smart SoundBar 300 TIPO DE EQUIPO Barra de sonido compacta Barra de sonido compacta Subwoofer externo No, pero se puede comprar aparte No, pero se puede comprar aparte SONIDO ENVOLVENTE Dolby Atmos y Bose TrueSpace - FORMATOS DE SONIDO Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus - CONECTIVIDAD WiFi, Bluetooth 4.2, Chromecast, puerto HDMI eARC, USB, AirPlay 2, Spotify Connect WiFi, Bluetooth 4.2, Chromecast, puerto HDMI ARC, AirPlay 2, Spotify Connect Asistentes de voz Google Assistant, Amazon Alexa y Bose Voice4Video Google Assistant, Amazon Alexa y Bose Voice4Video MEJORA DEL DIÁLOGO - - EXPANSIÓN Se puede conectar a otros subwoofers y altavoces surround de Bose, además de auriculares Bluetooth Se puede conectar a otros subwoofers y altavoces surround de Bose, además de auriculares Bluetooth DIMENSIONES Y PESO 5.61 x 69,4 x 10,4 cm (3.13 kg) 5.6 x 69,5 x 10,3 cm (3,2 kg) PRECIO 369 euros 289,95 euros

Comparativa de las barras de sonido Bose Smart Soundbar 600 y Bose Smart Soundbar 300, por apartados

No vienen con subwoofer inalámbrico, pero no es ningún problema

A grandes rasgos, podemos encontrar dos tipos de barras de sonido: aquellos que vienen con o sin subwoofer inalámbrico. Ninguno de los modelos de Bose incluye algún altavoz adicional, pero la marca ha ido trabajando con el tiempo para contar con diferentes subwoofer y altavoces compatibles con prácticamente todos los modelos.

Esto es interesante por el simple motivo de que en barras de sonido de Bose "no importa tanto" la potencia de audio o la calidad de los graves. Si echamos en falta alguna característica, es posible que la encontremos en sus accesorios, ya sea en altavoces o módulos. Eso sí, pagando un extra.

Formatos de audio

Donde sí encontramos diferencias (y no pocas) en estas dos barras de sonido es en la compatibilidad con los formatos de audio. Aunque pertenecen a la misma gama, la Bose Smart Soundbar 300 está mucho más limitada en este aspecto, ya que no ofrece compatibilidad alguna con ningún formato, por lo que podemos olvidarnos de una experiencia completamente inmersiva (al menos, si no tenemos un subwoofer inalámbrico).

En cambio, la Bose Smart Soundbar 600 ofrece una experiencia mucho más completa. Es compatible con los formatos Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus. Por la diferencia de precio (menos de 100 euros), es un punto interesante por el que puede merecer la pena desembolsar algo más de dinero.

Conectividad y asistentes de voz

No hay demasiadas diferencias con respecto a la conectividad y los asistentes de voz. Ambas barras de sonido cuentan tanto con Amazon Alexa como con el Asistente de Google para poder controlar algunas de sus funciones mediante comandos de voz o para integrarlas en una red doméstica.

También cuentan con Chromecast y conectividad inalámbrica por WiFi, Bluetooth 4.2 y AirPlay 2. Pero sí que presentan una diferencia en el puerto HDMI: mientras la Bose Smart Soundbar 600 dispone de un puerto HDMI eARC (enhanced ARC), la Bose Smart Soundbar 300 integra un puerto HDMI ARC (Audio Return Channel).

A grandes rasgos, la diferencia es que el puerto HDMI eARC permite que los televisores puedan enviar cualquier formato actual de sonido digital multicanal de alta resolución a la barra de sonido. Algo que no vemos en el HDMI ARC, ya que es una versión de HDMI más antigua y está más limitada.

Bose Smart Soundbar 600 y Bose Smart Soundbar 300, ¿cuál comprar?

Por qué elegir la Bose Smart Soundbar 600

La Bose Smart Soundbar 600 es una buena barra de sonido, que además tiene un precio muy ajustado de 369 euros. Donde más destaca es en:

Formatos de audio . Es innegable que en este aspecto la Bose Smart Soundbar 600 gana por goleada. Es compatible con bastantes formatos, y garantiza una experiencia más envolvente y mucho más completa.

. Es innegable que en este aspecto la Bose Smart Soundbar 600 gana por goleada. Es compatible con bastantes formatos, y garantiza una experiencia más envolvente y mucho más completa. Precio. La barra de sonido Bose Smart Soundbar 600 cuesta poco más que el otro modelo. Y las ventajas son interesantes por este pequeño extra en su precio.

Por qué elegir la Bose Smart Soundbar 300

En cambio, la Bose Smart Soundbar 300 es otra barra de sonido interesante por su precio de 289,95 euros. Donde más destaca es en:

Conectividad . No es que la Bose Smart Soundbar 300 cuente con un apartado de conectividad más completo —de hecho, es casi igual—, pero es interesante remarcar que por menos dinero tenemos algo similar, con conectividad WiFi y Bluetooth y con los asistentes de voz.

. No es que la Bose Smart Soundbar 300 cuente con un apartado de conectividad más completo —de hecho, es casi igual—, pero es interesante remarcar que por menos dinero tenemos algo similar, con conectividad WiFi y Bluetooth y con los asistentes de voz. Precio. Sí, la diferencia en el precio de ambas barras de sonido es pequeña, pero si estamos buscando lo más barato, puede que la Bose Smart Soundbar 300 sea el modelo recomendado.

