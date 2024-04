El Corte Inglés lanza un 3x2 en películas y series completas en Blu-ray: estas son algunas de las que te recomendamos

El Corte Inglés celebra estos días sus 8 días de Oro y en cuanto a series y cine, lo celebra con una estupenda promoción en la que, adquiriendo tres productos en formato Blu-ray 4K, Blu-ray normal o DVD, solo pagarás dos, descontándose el de menor precio. Una estupenda oportunidad para aquellos que prefieren guardar en formato físico sus ficciones preferidas.

The Wire

Considerada por muchos como la mejor serie de la historia de la televisión, esta ficción hiperrealista creada por David Simon se acerca a diferentes caras de la sociedad en la ciudad de Baltimore, donde fue periodista. Y lo hace con un reparto coral que transmite a la perfección la corrupción y los problemas de integración social de una de las urbes más conflictivas de Estados Unidos.

Dominiq West, Idris Elba o Michael K. Williams dando vida al mítico Omar Little son algunas de las caras que participaron en un producto de HBO que cambió la televisión para siempre y que ha adquirido una dimensión espectacular con el paso de los años. Todas sus temporadas en formato Blu-ray tienen un precio de 99,95 euros en El Corte Inglés.

The Wire (Bajo Escucha). Temporadas 1 - 5 (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 99,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Better Call Saul

Poco después de aparecer como el abogado excéntrico y tramposo Saul Goodman en Breaking Bad, muchos vimos ya el enorme potencial del personaje y del propio Bob Odenkirk para protagonizar un spin off que no se hizo esperar por parte de Peter Gould y Vince Gilligan. Better Call Saul estuvo a la altura de su aclamada serie de partida y es toda una clase maestra de medir los tiempos en televisión desde un guion maravilloso.

Odenkirk comparte gran parte de su protagonismo y también de su brillantez con Rhea Seehorn como Kim Wexler, una abogada de fuertes convicciones éticas que sirve como contraposición a Goodman, pero con tanta grandeza que logra que el espectador lo entienda. Todas sus temporadas en Blu-ray tienen un precio de 99,95 euros en El Corte Inglés.

Pack Better Call Saul. Temporadas 1-6 (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 99,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Downton Abbey

Nadie hace las series y películas de época como los ingleses. Y su máxima expresión llegó con el drama de época Downton Abbey, en el que durante siete temporadas asistimos a los líos y también a los hechos trágicos de una familia aristócrata inglesa y los de su servicio.

Escrita por Julian Fellowes para la ITV, esta aclamada ficción ambientada en las primeras décadas del siglo XX muestra con soltura la pérdida de poder en la Inglaterra post victoriana de la aristocracia frente a la burguesía de las ciudades y también la sociedad de clases que aún estaba tan arraigada. Todas sus temporadas más la película posterior en Blu-ray tienen un precio de 106 euros en una edición coleccionista en El Corte Inglés.

Downton Abbey. Serie Completa tv + película) (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 106,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Trilogía del Dólar

Hablar de spaghetti western es hacerlo de Sergio Leone y su Trilogía del Dólar. Con Clint Eastwood a la cabeza en los papeles que le llevaron a la fama internacional y rodadas en el Desierto de Tabernas en Almería, estos tres films siguen causando sensación entre público y crítica 60 años más tarde.

La primera entrega fue en 1964 Por un puñado de dólares y, solo un año más tarde, llegaría La muerte tenía un precio. Finalmente, en 1966 se estrenaría la mejor película de la saga: El bueno, el feo y el malo. Con excelentes secundarios como Lee Van Cleef, Eli Wallach o Gian Maria Volontè, la trilogía crece con cada entrega y en Blu-ray en El Corte Inglés tiene un precio de 29,99 euros.

La trilogía del Dólar (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Trilogía El Padrino

Con El Padrino, muy probablemente estemos hablando de la mejor saga de la historia del cine. Tres obras maestras dirigidas por Francis Ford Coppola basadas en la novela de Mario Puzo que son todo un referente de la cultura occidental 50 años después. Con un reparto estelar con Al Pacino, Marlon Brando, Robert Duvall, John Cazale o Diane Keaton, sus dos primeras entregas se hicieron con los Oscars a Mejor Película de 1972 y 1974 respectivamente.

Su tercera parte se hizo esperar hasta 1990 y, aunque incomprendida entonces, con los años no ha parado de crecer y ser reivindicada como un gran largometraje. En El Corte inglés tienes la colección en Blu-ray por su 50 aniversario de las tres por 39,99 euros.

El Padrino - Trilogia 50 Aniversario (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

