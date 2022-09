Disfruta del Modo Filmmaker en esta espectacular Smart TV Samsung: ahora mucho más barata en PcComponentes

Samsung cuenta con una buena cantidad de modelos en televisores, pero uno de los que más suelen gustar -tanto por precio como por especificaciones- es la Smart TV Samsung AU8005, un televisor bonito y que ofrece todo lo necesario para contar con una gran experiencia en cada momento. Ahora, su precio cae en picado en PcComponentes, dejándolo a tan solo 439,98 euros en su modelo de 55 pulgadas.

No es de los televisores más caros de la marca, pero el modelo Samsung AU8005 suele rondar los 700 euros, un precio bastante elevado para muchas personas. Pero si quieres tenerla en casa y no gastarte ese dineral, ahora es un gran momento con el descuento de más de 200 euros que podemos encontrar en PcComponentes, situando al televisor por un precio de 439,98 euros.

Comprar Smart TV Samsung con Modo Filmmaker al mejor precio

Uno de los atractivos del televisor es su diseño elegante, muy delgado y con una doble peana. Pero no solo es bonita, sino que ofrece algunas características a tener en cuenta. Comenzando por la calidad de imagen, se trata de un modelo de la familia Crystal UHD, viene con un panel LED y la angular de pantalla es de 55 pulgadas. Sumado a ello, cuenta con resolución 4K y, para los amantes del cine, viene con Modo Cine y Modo Filmmaker. También es compatible con los principales formatos de imagen, como es el caso de HDR, HDR10+ y HLG.

En el apartado de audio no nos encontramos nada excepcional -si lo comparamos con otros modelos-, pero cumple a la perfección su cometido. Incluye altavoces con una potencia real (RMS) de 20W, por lo que no nos hará falta contar con una barra de sonido adicional. También cuenta con Dolby Digital Plus para que podamos tener una gran inmersión en cada sonido que escuchemos.

El sistema operativo es el propio de la marca, Tizen, y viene con un surtido de opciones en la conectividad bastante interesante. En este aspecto, incluye asistente de voz compatible con Bixby, Google y Alexa, Wi-Fi 5, tres puertos HDMI y otros dos USB y Bluetooth 5.2.

Imagen: Samsung

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.