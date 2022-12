E.T. vuelve a casa, y lo hace con gangas bajo el brazo: ediciones exclusivas, juegos mesa y hasta un libro de arte con descuentazos por Navidad

E.T. cumple 40 años, o al menos su película, y es el momento perfecto para lanzar un buen número de artículos a la venta. El clásico personaje ha tenido una gran variedad de versiones no oficiales, que ya compartimos con vosotros, y de ahí surge el rarísimo E.T. de la imagen de portada. Zavvi, que siempre se suma un punto en este sentido, tiene algunos de los mejores artículos del clásico extraterrestre, y además están en oferta. Juegos de mesa, lámparas, ediciones coleccionistas de las películas… Vamos a repasar los más llamativos y los que merecen la pena aprovechar de oferta.

Edición 40º Aniversario

Aunque el nombre marque como edición especial, lo cierto es que bien podría ser coleccionista, ya que Zavvi mantiene la exclusividad de este magnífico pack en formato Blu-ray de 'E.T. El Extraterrestre'. Y ojo, porque según dicta la tienda, solo hay disponibles 2.000 unidades. Se trata de una edición inspirada en los 80s que, además de incluir la propia película, viene con un completo contenido, entre lo que podemos encontrar una magnífica caja personalizada, una funda, steelbook, póster, cuatro tarjetas artísticas, marcapáginas, libreto de extractos del guion y otro libreto con contenido tras las escenas. Todo ello por solo 69,99 euros en lugar del precio habitual de 76,49 euros. Eso sí, al ser una edición muy limitada, viene en un completo inglés.

La historia visual de E.T. El extraterrestre

Otro artículo imprescindible para amantes del pequeño extraterrestre es el libro de arte que recoge la historia del personaje, y lo hace de una marvillosa forma donde podemos ver la construcción del personaje y su trayectoria a lo largo de la filmación de la cinta. Arte conceptual, fotografías y mucho más se incluye en este libro de 192 páginas, y todo ello por 52,99 euros en lugar de los habituales 58,99 euros.

Monopoly

Uno de los juegos de tablero más clásicos es el Monopoly, por lo que no es de extrañar que podamos encontrar hasta una versión de E.T. Al tratarse de una versión de la película, todo el contenido viene completamente personalizado, como el tablero que recoge algunos de los escenarios, las cartas e incluso las figuras. El objetivo es el mismo que el Monopoly tradicional, y en este caso puedes tenerlo en casa por 29,99 euros frente al precio recomendado de 35,49 euros.

Lámpara de E.T.

Si hablamos de escenas memorables de E.T. casi seguro que estás pensando en la que conseguía sobrevolar por el cielo. Esa o la de "mi casa, teléfono". Pues Zavvi tiene una maravillosa lámpara con la que alumbrar las noches caracterizando esta escena, y la tiene de oferta, quedándose en los 21,49 euros en lugar de 29,49 euros.

Sudaderas y camisetas con promoción

Como viene siendo habitual, Zavvi tiene en su catálogo un buen número de camisetas y sudaderas. Bajo la promoción del 2x1 por 59,99 euros, que incluye de otras películas y series, podemos llevarnos a casa diferentes diseños en sudaderas, teniendo la oportunidad de elegir libremente la talla o el color. En las camisetas ocurre algo similar, aunque en este caso es un 2x1 por un precio de 34 euros, e igualmente permitiendo elegir talla y color. Si queréis echarle un vistazo a todos los diseños, podréis hacerlo desde aquí.

