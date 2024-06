'Élite', temporada 8: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan

Desde el estreno de su primera temporada, 'Élite' ha gozado de una gran popularidad hasta convertirse en no sólo una de las series más queridas por el público de la plataforma, sino también en una de las más longevas. Ocho temporadas dan para mucho, y finalmente ya sabemos algunos detalles de la temporada 8 y también cuándo se estrenará esta última temporada en Netflix.

Sí, 'Élite' finalizará con su octava temporada, algo que ya sabíamos y que, sin duda alguna, supondrá un varapalo para aquellos fans que la han seguido desde sus inicios. Además, a estas alturas y a las vísperas de su estreno en streaming, también sabemos cuántos capítulos tendrá esta nueva y última temporada de la serie.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Cuántos capítulos tendrá la octava temporada de Élite

La temporada 8 de 'Élite' se compone de un total de 8 episodios, algo que no nos sorprende —o no debería—, ya que si echamos la vista atrás y revisamos el catálogo de Netflix (concretamente a esta misma serie) podremos ver que todas las temporadas de la serie de Netflix se han mantenido en este número de capítulos.

Y eso no es todo. Aunque Netflix nos ha acostumbrado a que las temporadas se estrenan completas, hay algunas, aquellas de mayor relevancia sobre todo, que se dividen en varias partes. Pero no es el caso de 'Élite', ya que el próximo 26 de julio se estrenarán todos los episodios a la vez.

No se saben demasiadas cosas acerca de la temporada 8 de 'Élite'. No es que se haya querido aguardar hasta su estreno —que, en cierto modo, también—, sino que de lo poco que sabemos es que algunos de los personajes, sobre todo aquellos que han logrado mantenerse con vida durante las anteriores temporadas, volverán a participar en la octava temporada.

Si aún no has visto la serie y estás buscando el momento adecuado para hacerlo —y no te asustan esas 8 temporadas—, 'Élite' se desarrolla en una escuela en la que van a estudiar los hijos de la denominada "élite". Todo se tuerce cuando tres nuevos alumnos de clase obrera entran al colegio, comenzando una lucha de clases que acaba en un asesinato.

También te puede interesar

【Netflix Oficial/Dolby】Proyector WiFi Bluetooth 26000Lúmenes Full HD 1080P Nativo, Sistema Linux WiMiUS K9 Proyector mit Auto Enfoque/Keystone, Antipolvo Proyector Exterior Cine Jardín Video Proyector Hoy en Amazon — 264,97 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Netflix

En Espinof | 'La Casa del Dragón', temporada 2: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan

En Espinof | 'The Boys', temporada 4: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan