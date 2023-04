Esta es la caja de almacenaje de Harry Potter que está arrasando en Lidl: ideal para guardar cables, las películas que no quieres enseñar y tener tu salón más ordenado

Cuantos más dispositivos tenemos en nuestro salón, más crece el problema de tenerlo todo desordenado y con cables de por medio. Hay muchas cajas de almacenaje para poder tener organizado cada cacharro de casa, pero si estás buscando algo bueno, bonito, barato y que tenga un diseño de 'Harry Potter', la caja de almacenaje que está arrasando en Lidl tiene un precio muy tentador de 11,99 euros.

Se trata de una caja de almacenaje destinada, sobre todo, para los más peques de la casa, una caja para que puedan guardar todos sus juguetes. Y así podemos verlo en su construcción, ya que además de ser una caja de almacenaje también es un asiento que soporta un peso máximo de 60 Kg. Nosotros, como adultos, también somos fans de 'Harry Potter' y del universo mágico, por lo que también podemos darle una buena utilidad en el día a día.

Comprar caja de almacenaje de 'Harry Potter' al mejor precio

La caja de almacenaje de 'Harry Potter' es plegable, y esto es algo muy destacable porque nos permite poder recogerla cuando no la necesitemos o cuando no la estemos utilizando. Su capacidad es de 19 litros para que podamos guardar una infinidad de cosas, como las clásicas revistas que podemos tener en el salón, cables que no estemos utilizando, películas o incluso dispositivos de un mayor tamaño como lo son los proyectores.

En cuanto a su diseño y construcción, viene con un estampado rojizo con diferentes símbolos y dibujos de algunas casas de Hogwarts, así como el propio nombre del colegio mágico en la parte superior de la tapa. Los materiales de fabricación son 100% poliéster en el exterior y 100% polipropileno en el interior, y sus medidas de 30 x 30 x 30 centímetros, por lo que no tendremos ningún problema a la hora de colocarlo en cualquier lugar del salón u otra habitación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Lidl

En Espinof Selección | Esta Smart TV QLED de Samsung se queda casi a mitad de precio con este chollo de Worten: llévatela más barata que en las ofertas de primavera de Amazon

En Espinof | Todas las películas de 'Harry Potter' y 'Animales Fantásticos' ordenadas de peor a mejor