Este LEGO de Star Wars adapta el mítico casco de 'The Mandalorian' y ahora está de oferta casi a su precio mínimo

'Star Wars' se caracteriza, entre otras muchas cosas, por la presencia de cascos muy distinguidos. Algunos de los personajes más importantes, sean villanos o no, los llevan, y si nos remitimos a las últimas series de Disney+, el del mandaloriano ('The Mandalorian') es el que más popularidad ha ganado durante estos últimos años. Forjado con beskar, su versión LEGO está de oferta en Amazon con uno de los mejores precios hasta la fecha: 50,99 euros.

Comprar casco LEGO de 'Star Wars' al mejor precio

El precio de las construcciones LEGO suelen estar marcados dependiendo de la franquicia y del número de piezas. El LEGO 75328, que corresponde a la construcción del casco de 'The Mandalorian', tiene un precio recomendado de 69,99 euros, y aunque estos últimos meses ha estado ligeramente más barato, ahora lo tenemos por un par de euros por encima de su precio mínimo histórico. Con el descuento total de 19 euros, podemos aprovechar para comprarlo por 50,99 euros.

Esta construcción LEGO de 'The Mandalorian' cuenta con piezas curvadas para dotar al casco de un diseño más estilizado. Diseño idéntico al casco del personaje que interpreta Pedro Pascal ('The Last of Us'). La marca tiene en cuenta que este tipo de construcciones están destinadas al coleccionismo, por lo además del propio casco incluye un soporte de exhibición y una placa identificativa.

El tamaño del casco también es algo importante de destacar, ya que, al igual que los cascos de otros personajes, mide un total de 18 centímetros de alto, por lo no tendremos ningún problema para colocarlo en casi cualquier lugar de la casa. Además, incluye un total de 584 piezas, por lo que podemos disfrutar un buen rato construyendo este interesantísimo casco de 'Star Wars'.

Recuerda que puedes suscribirte a Amazon Prime con todas las ventajas (Prime Video, audiolibros, Prime Music y más) utilizando una prueba gratuita de 30 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Espinof. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Disney, LEGO

En Espinof Selección | Una ganga que va de George Lucas a J.J. Abrams: la saga numerada de Star Wars al completo con una enorme cantidad de extras está de oferta casi a precio mínimo

En Espinof | 'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga