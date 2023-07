Tom Cruise saltando al vacío en 'Misión Imposible 7' y otras 11 escenas muy peligrosas rodadas por actores sin usar dobles

Aunque 'Barbie' y 'Oppenheimer' estén apretando tanto en taquilla y hayan llevado a una deceleración de la recaudación de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1' , la nueva película de la saga de Ethan Hunt es un blockbuster impoluto que vuelve a hacerlo todo para que veamos en pantalla lo imposible, apretando el límite de su estrella principal, Tom Cruise lanzándose hasta el cielo subido en una moto.

Es la última proeza de una estrella de cine que suele presentar como marca de la casa sus peligrosas escenas de acción sin doble, sin trampa ni cartón. Pero esto no es una novedad en el cine, sino que Cruise está perpetuando una tradición centenaria que empieza en el cine mudo y ha tenido épocas doradas, por lo que su trabajo es una celebración de un cine en el que todo no es CGI y efectos digitales. Repasamos algunas de las mejores escenas y películas en las que sus estrellas decidieron correr el riesgo ellos mismos, sin especialistas, que nos ha dado el cine.

El hombre mosca (Safety Last!, 1923)

Dirección: Fred C. Newmeyer, Sam Taylor. Reparto: Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strothers, Noah Young, Westcott B. Clarke

La icónica imagen de Harold Lloyd colgando de las agujas del reloj fue realizada por el mismo actor. Obviamente hay un efecto óptico y el reloj no estaba tan alto, sino que era una estructura construida al efecto. Esto no significa que no tuviera riesgo ni que fuera él mismo quien escalaba sin arnés en los planos previos. Sin embargo, la escena que le costó un dedo fue en otra película en la que manipuló el mismo un artefacto explosivo.

El hombre del río (Steamboat Bill Junior, 1928)

Dirección: Buster Keaton y Charles Reisner. Reparto: Buster Keaton, Tom McGuire

Buster Keaton se toma un pequeño respiro en medio de la calle y, mientras mira fijamente a la cámara, la pared del edificio que tiene detrás cae hacia delante sin hacerle un rasguño. El actor está colocado justo en el hueco de la ventana, el muro pesaba toneladas y la escena es completamente real. Aunque Keaton sólo tenía que colocarse en la marca que habían calculado previamente, cualquier pequeño error podría haberle machacado , que solía hacer ésta e incontables escenas de peligro en todas sus películas.

El temible burlón (The Crimson Pirate, 1952)

Dirección: Robert Siodmak. Reparto: Burt Lancaster, Nick Cravat.

No se puede resaltar ninguna de sus escenas de acción en particular, pero Burt Lancaster exigió hacer todas ellas sin dobles. Su pasado como acróbata le permitió protagonizar junto a su compañero de piruetas, Nick Cravat, las escenas de acción más sorprendentes en muchas de sus películas. 'El halcón y la flecha' ya estaba llena de escenas de riesgo y acrobacias, pero en 'El temible Burló'n se añade el peligro de rodar en las alturas de un barco pirata, además de coreografiar todas asombrosas piruetas para las escenas de lucha.

La gran evasión (The Great Escape, 1963)

Dirección: John Sturges. Reparto: Steve McQueen, Charles Bronson, James Donald.

Pese a que el famoso plano del salto de la alambrada en moto que sale en pantalla no fue rodado por Steve McQueen, el rey del cool lo había ensayado de forma brillante más de una vez, pero los días de rodaje de ese plano concreto se encontraba de vacaciones. Eso no quita que toda la secuencia en moto la realizara el actor, un experto piloto. Era tan fino que él mismo interpretó a alguno de los nazis que persiguen a su personaje. Así es, McQueen perseguido por McQueen.

El gran rugido (Roar, 1981)

Dirección: Noel Marshall. Reparto: Tippi Hedren, Melanie Griffith, Noel Marshall.

No hay una escena determinada de esta película que fuera especialmente más peligrosa que las demás. Todas pudieron acabar muy mal. Durante los cuatro años de rodaje de la película hasta 70 miembros del equipo resultaron heridos de diversa consideración por animales. Por supuesto, las secuencias con felinos reales tenían un peligro relativo. El suficiente para que a Tippi Hendren le mordieran en el cuello y que a su hija, Melanie Griffith, tuvieran que aplicarle cirugía plástica en la cara tras la mordedura de un león. Casi no lo cuentan.

Armas invencibles (Ging chaat goo si, 1985)

Dirección: Jackie Chan. Reparto: Jackie Chan, Brigitte Lin Ching-hsia, Bill Tung.

Jackie Chan necesita de tres artículos como éste para cubrir todas las escenas de alto riesgo que ha realizado él mismo durante su carrera. Es casi imposible elegir una. Mientras que en 'La armadura de dios' se fracturó el cráneo realizando un salto, no fue su trabajo más difícil. En ésta, dónde se descuelga por un cable de luces de navidad y cae rompiendo un cristal desde una altura considerable, le costó dislocarse la cadera, algunos cortes y quemaduras en las manos, pero estuvo a punto de dañarse la columna de forma irreversible.

Speed (1994)

Dirección: Jan de Bont. Reparto: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock.

Keanu Reeves empujaba fuerte en Hollywood y en Speed realizó el 90% de sus escenas de acción. El salto de su personaje desde un jaguar en marcha al bus fue ejecutada por el propio actor, que en secreto, había ensayado día tras día hasta el mismo momento del rodaje, en el que le insistió para hacerla él mismo a un acojonado Jan de Bont (que por cierto, se llevó 220 puntos de sutura de 'El gran rugido'). Finalmente, el director accedió.

Jackass: La película (Jackass, the movie, 2002)

Dirección: Jeff Tremaine. Reparto: Johnny Knoxville, Henry Rollins, Spike Jonze

Toda la pandilla de Jackass son conocidos por hacer sus propias escenas de riesgo, que son… todas. Si bien Johnny Knoxville ha ejercido de actor en películas con argumentos más elaborados haciendo sus escenas de riesgo, fue en 'Jackass' dónde se encontró con la escena que pudo costarle la vida. En la película, montados en cochecitos de golf, intentan saltar sobre un cerdo de plástico y se la pegan. La escena se puede ver tal cual, pero el actor quedó en el coche con un traumatismo craneoencefálico. Y tuvo suerte, pues estuvo a centímetros de machacharse la cabeza.

El maquinista (The Machinist, 2004)

Dirección: Brad Anderson. Reparto: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón.

No todas las escenas de peligro tienen que tener saltos, disparos o fuego. Llevar hasta el extremo el ser un actor de método también puede conllevar peligro de muerte. Que se lo pregunten si no a Christian Bale y los 30 y pico kilos de masa corporal que perdió para esta película. El quería perder más, pero el médico le dijo que su vida correría peligro. Lo que además complementa la historia es que tuvo que recuperar ese peso en masa muscular en menos de dos meses, para poder encarnar al Batman de Christopher Nolan. No ha sido la única vez que ha forzado su peso al límite. Para ya, Christian.

Death Proof (Grindhouse: Death Proof, 2007)

Dirección: Quentin Tarantino. Reparto: Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoë Bell.

La escena de la persecución en coche con una de las chicas agarrada al capó es probablemente una de las descargas de adrenalina más puras rodadas en celuloide en el siglo XXI. Tarantino hizo un poco de trampa y le dio un papel a Zoe Bell, una reputada doble en Hollywood, pero este proceso inverso tiene lógica, 'Death Proof' es una oda a la profesión del doble de acción en el cine. Bell no sólo demostró sus buenas dotes como actriz sino que evitó que los trucos de montaje maquillaran la realidad de la velocidad pura en su cara.

Mad Max: Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road, 2015)

Dirección: George Miller. Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz.

La cuarta película de la conocida saga fue rodada a la vieja usanza: coches reales, personas reales, desierto real y 130 días de acrobacias, gasolina y polvo. Según George Miller fue "un ejercicio militar". Además de los 150 especialistas hubo muchas escenas que realizaron los actores del reparto. Theron tuvo un resbalón del cable que la agarraba cuando ella sujetaba a Tom Hardy boca abajo, Hardy se llevó muchos golpes y se rompió cosas, y Nicholas Hoult se fue a casa una noche con un latigazo cervical cuando un camión a toda velocidad se estrelló contra el suyo a propósito.

Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1 (Mission Impossible: Dead Reckoning- part 1, 2023)

Es imposible elegir la escena de acción más peligrosa de la saga que ha realizado Tom Cruise, pero esta sin duda es una de las más espectaculares, no solo por el salto sino por aprender a manejar la bajada en paracaídas y luego las luchas encima del tren. Una pena que la voluntad de sorprender de la estrella no esté siendo acompañada por un público que parece haberlo visto todo.

