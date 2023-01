Este proyector con Wi-Fi de LG tiene un descuentazo en Amazon: llévatelo casi a mitad de precio y aprovecha para ver 'The Last of Us' en una gran pantalla

No podía haber comenzado mejor el año que con 'The Last of Us', la nueva serie de HBO Max que adapta la historia del videojuego homónimo. La ambientación y los distintos escenarios, además de la historia y personajes, son los principales reclamos de la serie, y si quieres aprovechar cada uno de los capítulos de la mejor forma posible, un proyector es una de las mejores opciones para disfrutarla. Si no has encontrado el mejor modelo a un precio asequible, este proyector LG PH510PG se queda a un precio muy ajustado en Amazon, ya que podemos encontrarlo pr 314,99 euros en lugar de 499,99 euros con el descuento del 37%.

Como solemos ver actualmente en proyectores, este modelo presenta un formato compacto para poder trasladarlo a cualquier lugar de la casa, además de diferenciarse en gran medida de casi cualquier proyector por su acabado con bordes redondeados. Se trata de un modelo con fuente LED y su angular de pantalla es variable, encontrando un mínimo de 25 pulgadas y un máximo de 100".

También se puede instalar en el techo e incluye ajuste trapezoidal automático vertical, rotación de imagen y zoom manual. La resolución que alcanza es FullHD (1280x720) y la vida útil del dispositivo es de hasta 30.000 horas, una cifra clásica en este tipo de proyectores.

Como es habitual, viene con dos altavoces incorporados, aunque su potencia se limita hasta los 2W en su conjunto, por lo que es recomendable contar con un equipo de sonido externo. Incluye un total de 550 lúmenes, batería de hasta 2.5 horas de autonomía y una conectividad bastante amplia, destacando su puerto HDMI, otro USB, Bluetooth y Wi-Fi.

