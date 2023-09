Hay varios modelos de Fire TV Stick, pero sólo recomiendo uno por encima de los demás

Actualmente Amazon tiene en su catálogo cuatro modelos de Fire TV Stick y el Fire TV Cube, por lo que si vamos a comprar alguno de ellos pueden surgirnos dudas sobre cuál es el que necesitamos o cuál es el más recomendado. Personalmente, en casa tengo el Fire TV Stick en el televisor de la cocina y el Fire TV Stick 4K en el del salón; pero si tuviese que elegir uno sólo, sin duda, elegiría este último para casi cualquier televisor.

Fire TV Stick 4K

Si únicamente tenemos un televisor que alcanza una resolución Full HD, lo primero que podemos pensar es que vamos a sacarle un mayor partido al Fire TV Stick Lite (34,99 euros) o al Fire TV Stick (44,99 euros). Pero, independientemente del televisor, siempre recomiendo el Fire TV Stick 4K (69,99 euros) por varias razones.

La diferencia de precio entre estos tres modelos es grande, pero el 4K se ha estandarizado en los televisores, por lo que si en el futuro vamos a comprar uno, casi seguro que ofrece esta resolución. Lo mismo ocurre con la compatibilidad de los formatos de imagen y, en menor medida, de sonido. Son muchos los que ofrecen HDR, HDR10+ y HLG —y otros pocos Dolby Vision y Dolby Atmos—, por lo que conviene que los tengamos en cuenta.

Pero, sobre todo, el Fire TV Stick 4K ofrece unas comodidades que los anteriores modelos no; o lo hacen de forma limitada. Con el mando que incluye el dispositivo, puedo encender y apagar el televisor y subir y bajar el volumen de la barra de sonido. Mientras que el modelo Lite no lo permite, con el mando del Fire TV Stick únicamente se puede controlar el televisor.

¿Y qué hay de los modelos más potentes de Amazon? El Fire TV Stick 4K Max (74,99 euros) y el Fire TV Cube (159 euros) ofrecen características similares al Fire TV Stick 4K, pero en estos casos considero que van dirigidos a un público más concreto. Mientras el 4K Max ofrece una mayor potencia, el Cube cuenta con un altavoz integrado. No es que no los recomiende, pero sus precios son más elevados y, si no vamos a exprimirlos, es mejor barajar las alternativas más baratas.

