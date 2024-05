El mejor mando de smart TV con teclado integrado: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

La evolución de los televisores, y concretamente su salto a la "inteligencia" con las smart TVs, ha cambiado la forma en la que concebimos y consumimos el contenido multimedia. Cada vez es más habitual ver películas, series y documentales (incluso jugar a videojuegos) desde las diferentes plataformas de streaming en lugar de acceder mediante la televisión tradicional, lo que ha favorecido a la popularidad de determinados accesorios o gadgets.

Teclados virtuales, navegadores y muchas otras opciones que se integran tanto en las plataformas de streaming como en aplicaciones que se vienen o se pueden instalar en los televisores pueden resultar "tediosas" si utilizamos un mando tradicional, el de toda la vida, por lo que hoy vamos a explicar qué son los mandos con teclados integrados, qué ventajas nos ofrecen y cuáles son los modelos más recomendados.

Leyf M8 Air, con un botón para controlar el televisor mediante comandos de voz y con un teclado integrado en la parte de atrás.

Rii X1 Mini, con un formato horizontal y con teclado, botones de dirección y un pad tácil con función de ratón.

WeChip Air, con un formato tradicional y con un teclado integrado en la parte de atrás.

Rii Mini i8, con un completo teclado integrado, con un pad táctil con función de ratón y con pads de control multimedia y de dirección.

Rii Mini i8+, un modelo prácticamente igual al Rii Mini i8, pero con un teclado con retroiluminación LED.

Elegir un mando para smart TV con teclado integrado: los aspectos a tener en cuenta

¿Funcionará en mi televisor?

Por lo general, este tipo de mandos funcionan con un dongle que se conecta al televisor, ordenador o dispositivo compatible.

Lo más importante a la hora de elegir un mando con teclado integrado es saber si el televisor es compatible. Aquí es importante que no sólo conozcamos la marca del TV, sino también su modelo, ya que dependiendo de las características, y sobre todo el sistema operativo y la conectividad, un mando puede ser o no compatible.

Si no lo tenemos claro o simplemente queremos ir a lo seguro, existen mandos universales con los que no tendremos ningún problema a la hora de emparejarlo al televisor. Además, cada vez son más los mandos que se conectan mediante Bluetooth, generalmente a través de un receptor o dongle, favorenciendo no sólo el poder conectarse a un buen número de televisores, sino también favoreciendo la comodidad y experiencia que tendremos a la hora de utilizarlos.

La conectividad ha dado un gran salto en estos últimos años

La conectividad Bluetooth permite, entre otras cosas, poder utilizar el mando sin necesidad de apuntar al televisor.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cada vez son más los fabricantes que han (están) apostado por los mandos Bluetooth. Antiguamente se conectaban mediante infrarrojos, complicando en mayor o medida el poder establecer una conexión entre mando y televisor.

Afortunadamente las cosas han cambiado y ya son muchos los mandos que disponen de conectividad Bluetooth. Esto es importante porque los mandos permiten conectarse de forma sencilla al televisor, así como permiten también que los mandos sean compatibles con prácticamente cualquier modelo de TV. Pero también ofrecen una mayor comodidad: ya no tendremos que apuntar al televisor cada vez que apretemos un botón.

No todas las aplicaciones son compatibles

Los mandos con teclado integrado son muy útiles, pero lamentablemente no todas las aplicaciones soportan los teclados, sean independientes o estén integrados en un mando. La "solución", al menos en las plataformas de streaming, es acceder a ellas mediante un navegador, ya que por lo general las aplicaciones de los navegadores soportan teclados externos más allá de los virtuales.

Diseño y layout del teclado

Los mandos suelen contar con layout en inglés (sin letra "Ñ"), pero por lo general con la combinación "Control + N" o similares se puede acceder a esta letra.

Es importante que tengamos en cuenta que más no es mejor. Un mando con teclado integrado ha de ser cómodo de utilizar y tiene que tener un diseño ergonómico. En las tiendas podemos encontrar una gran variedad de mandos con diseños muy diferentes, algunos incluso también cuentan con pads táctiles con función de ratón, por lo que tendremos que valorar qué es lo que queremos y, sobre todo, qué es lo que vamos a utilizar.

Además, cabe destacar que este tipo de mandos suelen integrar un teclado con layout en inglés. Normalmente son teclados QWERTY, pero por lo general incluyen la letra "Ñ", aunque son muchos los fabricantes que incluyen una combinación de botones, normalmente "Control + N", para poder utilizar el teclado con normalidad en España.





Nuestra selección de mandos para smart TV con teclado integrado

Leyf M8 Air

Si lo que buscamos son las funciones de un mando con teclado integrado pero queremos que tenga un diseño lo más parecido posible al de un mando tradicional, el modelo Leyf M8 Air (18,79 euros) es uno de los más recomendables. Su precio suele mantenerse por menos de los 20 euros y es compatible con una gran variedad de dispositivos.

Por la parte delantera nos encontramos con los botones clásicos de un mando tradicional, además de un botón para controlar algunas de sus funciones mediante comandos de voz. En cambio, por la parte trasera, incluye un teclado integrado con layout en inglés. El mando se conecta mediante un dongle, la batería se recarga mediante su puerto USB y es compatible tanto con televisores como con Android Box y ordenadores.

Leyf M8 Air Hoy en Amazon — 18,79 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Rii X1 Mini

Con un diseño completamente diferente, más cercano a lo que es un teclado y no tanto como el que solemos ver en los mandos tradicionales, el modelo Rii X1 Mini condesa todas las funciones de los mandos, teclados y ratones en un único dispositivo: el Rii X1 Mini (desde 12,65 euros).

Este mando destaca por varias razones. Lo primero es que todos los botones y controles están situados en la parte delantera, y aquí nos encontramos desde un pad táctil que funciona como un ratón hasta un teclado con layout español (con letra "Ñ") que incluye, además, botones de función ("Fn") y botones numéricos. Este mando también se conecta a smart TVs mediante un dongle e integra una batería que se puede recargar mediante su puerto USB.

WeChip Air

Volviendo al diseño que suelen tener los mandos tradicionales para los televisores, otra interesante opción de compra es el modelo WeChip Air (21,99 euros), que cuenta con un diseño compacto y que viene tanto con controles en la parte delantera como en la trasera.

Este mando con teclado integrado de la marca WeChip tiene por la parte delantera una botonera con los controles del televisor, mientras que por la parte trasera nos encontramos con un teclado con layout en inglés, aunque, al igual que ocurre con los números, utilizando el botón "Fn" se puede acceder a la letra. Se conecta al televisor mediante el dongle que incluye y su batería se puede recargar mediante el puerto USB.

WeChip Air Hoy en Amazon — 21,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Rii Mini i8

También podemos encontrar otros diseños que se alejan, en cierto modo, al de los mandos tradicionales y al de los teclados para apostar por otro más cercano al de las consolas u ordenadores. El Rii Mini i8 (desde 16,14 euros) cuenta con un diseño "parecido" al de un mando de consolas o para jugar a videojuegos, pero integrando un teclado y diferentes botones para controlar el televisor.

Este mando cuenta con una única zona delantera donde nos encontramos todos sus botones, En la parte inferior tiene un completo teclado con layout en inglés y con botones dedicados a los números y a las teclas de función "Fn". Y, por la parte superior, además de un pad táctil con función de ratón, cuenta con dos pads, uno para controlar el contenido multimedia y otro para controlar las direcciones.

Además de todo ello, este mando es compatible con televisores, se conecta mediante su dongle y su batería se puede recargar mediante el puerto USB.

Rii Mini i8+

De la misma marca, y de hecho es casi el mismo modelo, el Rii Mini i8+ (desde 18,02 euros) es otra de las opciones más recomendables. Este mando cuenta con un diseño prácticamente calcado al de su hermano pequeño, pero añade una característica clave: un teclado retroiluminado.

Esto es interesante para un escenario de uso: para utilizarlo en una habitación con poca iluminación. Si solemos ver películas de terror, o de cualquier otro género, con la luz tenue o apagada, este modelo puede ofrecer una experiencia más cómoda y completa.

