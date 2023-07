El mejor pack de LEGO Star Wars en oferta no lo tenía el Prime Day: El Corte Inglés deja muy baratos estos dos artículos para coleccionistas y fans de la saga

El Amazon Prime Day ha dejado descuentazos en prácticamente todas las categorías de productos, pero si hablamos de packs de LEGO, El Corte Inglés sale ganando con estas dos construcciones de 'Star Wars', rebajadas a 103,99 euros. Eso sí, para ver el descuento debemos añadir ambos LEGO a la cesta de la compra.





Comprar pack de dos construcciones LEGO de 'Star Wars' al mejor precio

El precio recomendado de ambas construcciones LEGO es de 159,98 euros (en su conjunto), por lo que la oferta de El Corte Inglés las deja con un descuento de 55,99 euros, casi lo que cuesta únicamente el casco de Luke Skywalker. Con todo ello, y hasta el próximo 16 de julio, tenemos el pack a un precio de 103,99 euros.

El primer LEGO que encontramos en el pack es el diorama del entrenamiento Jedi en Dagobah, uno de los míticos escenarios de la primera trilogía de 'Star Wars', y concretamente de 'El imperio contraataca'. La construcción cuenta con un total de 1.000 piezas, incluye una base para el diorama, una placa con la frase "Do. Or do not. There is no try.", un tamaño de 29 centímetros de ancho y viene con tres minifiguras: Luke, Yoda y R2-D2.

El segundo LEGO del pack Star Wars es el mismísimo casco Rojo Cinco de Luke Skywalker, que cuenta con un total de 675 piezas, incluye tanto un soporte como una placa identificativa, un tamaño de 19 centímetros de altura y uno de los mejores diseños en cascos de 'Star Wars'.

