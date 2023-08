Es de los mejores personajes de 'One Piece' y su fantástica figura está de oferta: el hermano más molón de Luffy ahora tiene un descuentazo

Ya estamos en agosto, y eso significa que este mismo mes podremos subirnos al Going Merry en la adaptación de Netflix de 'One Piece'. Pese a las críticas que han tenido los diferentes tráileres, hay mucha expectación por ver a los Mugiwara volver a recorrer la historia de Eiichirō Oda. Si no puedes esperar al estreno de la serie y además te fascinan las figuras de 'One Piece', entre todo el catálogo de Amazon podemos encontrar esta fantástica figura de Ace, el queridísimo hermano de Luffy, con un buen descuento por 40 euros.

Figura Ace One Piece Chronicle Master Stars Piece | Banpresto Multicolor BP17691 Hoy en Amazon por 40,00€

Comprar figura de 'One Piece' al mejor precio

Esta figura de la marca Banpresto tiene un precio recomendado de 47,99 euros, pero con la actual oferta de Amazon y el descuento del 17% (7,99 euros al cambio) finalmente se queda en 40 euros. La tienda que lo vende es Genki-Dama, pero con la gestión del envío por parte de Amazon, contamos con todas las garantías de la tienda.

Fabricada con material de PVC y diseñada y moldeada a mano, esta figura de Ace cuenta con un gran nivel de detalle. Se trata de una figura rígida, sin articulaciones, cuyo mayor valor añadido es la perfecta recreación del personaje. Es una figura limitada y corresponde a la colección DXF The Grandline Men de Banpresto.

La figura viene en una caja completamente personalizada, perfecta para añadir a la colección. Además, incluye un pequeño soporte para colocarla en la estantería o en cualquier lugar de la casa, evitando así que pueda caerse o, en el peor de los casos, romperse.

Imagen | Toei Animation Inc., Banpresto

