No hay cosa que me dé más rabia que unos cables desordenados. Acabo de comprar este accesorio para el televisor y estoy deseando que me llegue

Me he mudado, he instalado el televisor, el escritorio de trabajo (con todos los dispositivos y accesorios, que no son pocos), la consola y muchos dispositivos que necesariamente requieren de un cable o enchufe para funcionar. Muchos cables, aunque en apariencia son prácticamente iguales, no funcionan de la forma correcta en cualquier dispositivo, como es el caso, y particularmente mi caso, de los cables HDMI. Para evitar esta nueva situación, mientras ojeaba las tiendas, he encontrado un pequeño accesorio que además de útil es barato. ¿De qué se trata? De una simple etiqueta.

Etiquetas de diferentes colores

Yo he tirado por lo barato, por el pack con menos unidades porque de momento sólo quiero colocar etiquetas a los cables importantes, aquellos que a simple vista se parecen mucho pero que por dentro son diferentes. En Temu podemos encontrar 10 etiquetas con colores diferentes en las que se pueden escribir los nombres de los cables, o cualquier otra cosa para diferenciarlos.

Su precio, sorprendentemente, es de tan sólo 1,57 euros, pero también podemos seleccionar diferentes packs en el caso de que queramos más unidades. En la tienda hay de 20 unidades por 3,98 euros y de 50 unidades por 9,48 euros. Todas ellas cuentan con un diseño pequeño en el que se puede escribir cualquier cosa en forma horizontal.

Etiquetas para cables (10 unidades) PVP en Temu — 1,57 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





240 Etiquetas verticales de diferentes colores

¿Que no te convencen las anteriores etiquetas? He echado un vistazo a otras alternativas igual de interesantes e incluso con mejor relación entre calidad precio. También en Temu podemos encontrar 240 etiquetas por un precio de sólo 4,48 euros. No hay ninguna opción para elegir el número de unidades, por lo que es un pack único.

Las etiquetas son verticales y también se pueden escribir sobre ellas. Pero, como curiosidad, son compatibles con impresoras láser y son autoadhesivas. Además, el pack incluye etiquetas de hasta ocho colores por si queremos ordenar los cables de diferentes tipos eligiendo un color en concreto.

Etiquetas para cables (240 unidades) PVP en Temu — 4,48 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

20 etiquetas de colores diferentes

De forma muy similar a la primera opción de compra, en Temu podemos encontrar 20 etiquetas con diseño muy reducido en el que podemos escribir de forma horizontal. El pack incluye 20 unidades con colores aleatorios y su precio es de tan sólo 3,98 euros.

Etiquetas para cables (20 unidades) PVP en Temu — 3,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

240 etiquetas verticales de diferentes colores

Si lo que buscamos son etiquetas para escribir de forma vertical y que ocupen un poco menos de espacio que las que hemos mencionado antes, este pack de 240 unidades también viene en ocho colores diferentes y tiene un precio de tan sólo 4,68 euros.

Etiquetas para cables (240 unidades) PVP en Temu — 4,68 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Rollo para cables

Una alternativa interesante a las etiquetas son los rollos. Esos pequeños accesorios que muchas veces ya vienen con los mismos cables, sobre todo en los cargadores de teléfono o de ordenadores portátiles. En Temu tenemos un rollo que sirve tanto para distinguir los cables como para tenerlos ordenados y sin ocupar espacio. Está disponible en diferentes colores y su precio es de 1,79 euros.

Rollo para cables (una unidad) PVP en Temu — 1,79 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imagen | Patrick Campanale en Unsplash, Temu

