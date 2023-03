No te pierdas el regreso de 'The Mandalorian' con esta oferta de Disney+: suscribirse a la plataforma de Star Wars y Marvel es más barato con este descuento

Ya podemos ver el primer episodio de la tercera temporada de 'The Mandalorian' en Disney+, algo que muchos de nosotros llevábamos esperando durante bastante tiempo. Si aún no tienes una suscripción a la plataforma y no quieres perderte la serie protagonizada por Pedro Pascal ('The Last of Us'), mucho ojo porque puedes aprovechar la suscripción anual para llevarte un buen descuento, ya que se queda en 89,90 euros.

Si aprovechamos la suscripción anual de Disney+ el precio se queda en 89,90 euros, mientras que si pagamos por la plataforma de streaming de forma mensual saldría al año por 107,88 euros. Se trata de un descuento en el modelo de suscripción que ofrece la plataforma, una buena forma de no perderte durante los próximos meses del estreno de la temporada 3 de 'The Mandalorian' y otras películas y series.

¿Qué ofrece Disney+?

Las plataformas de streaming han ido evolucionando, muchas veces integrando características que no han gustado al público. En Disney+, podemos encontrar un enorme catálogo de series, películas y documentales de la propia Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, con perfectos ejemplos como 'The Mandalorian', las películas del UCM de Marvel, 'Los Simpson' y mucho más.

Entre las características propias de la plataforma, evidentemente cuenta con contenido original y exclusivo, descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos y hasta 7 perfiles, hasta cuatro reproducciones simultáneas, control parental, imagen en formato 4K UHD, Dolby Vision y Dolby Atmos para dispositivos compatibles y Watch Party en hasta cinco cuentas diferentes, una funcionalidad interesante para ver películas y series con amigos o familiares sin la necesidad de estar en la misma habitación.

Imagen | Disney+

