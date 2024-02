Prime Video estrena 'Reina Roja': estos libros y series no tienen desperdicio si disfrutaste la novela de Juan Gómez-Jurado

Prime video lanza una de sus grandes apuestas de la temporada con Reina roja, la serie televisiva basada en el best seller de Juan Gómez-Jurado que supone uno de los proyectos en ficción nacional más ambiciosos del año. Para los amantes de esta historia que continúa con varias entregas más, tenemos una buena oferta de thrillers oscuros tanto en literatura como en la plataforma de streaming de Amazon.

Trilogía Reina Roja (en la que se basa la nueva serie original de Amazon Prime) (Antonia Scott) (Ficción) Hoy en Amazon — 31,21 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Reina Roja (Ediciones B) se convirtió en todo un fenómeno literario en nuestro país. Una hastiada Antonia Scott se ve de nuevo ante el reto de importantes investigaciones en mitad de sus propios miedos, al exterior y a ser vencida en este misterioso juego. Tras ella, Gómez-Jurado siguió consiguiendo un éxito de ventas y crítica importante con dos entregas posteriores, Loba roja y Rey blanco, conformando una trilogía que puede ser tuya por 31,21 euros en Amazon.

Los hombres que no amaban a las mujeres (Millennium 1): Una novela de Lisbeth Salander (Bestseller) Hoy en Amazon — 11,35 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Riccardino (Comisario Montalbano 33) (Salamandra Narrativa) Hoy en Amazon — 17,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Si con alguna obra se compara Reina roja es con el nordic noir por antonomasia, la saga Millennium y su primera entrega, Los hombres que no amaban a las mujeres (Booket), que aúna crímenes machistas, enemistades familiares, investigación y suspense y tienes por 11,35 euros en Amazon. La primera parte de esta trilogía de Stieg Larsson fue llevada al cine primero en su Suecia original y más tarde de la mano de David Fincher y Daniel Craig con The girl with the dragon tattoo (2011).

Otro de los autores más celebrados en los últimos años en cuanto a novela policíaca es el italiano Andrea Camilleri, que en nuestro país conocemos por la estupenda El comisario Montalbano, serie que adapta sus novelas. La última de esta exitosa serie es Riccardino (Salamandra), que puedes adquirir por 17,10 euros en la plataforma.

Esperando al diluvio (Crimen y misterio) Hoy en Amazon — 13,25 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Entre los muertos (Trilogía de Illumbe 3): Trilogia de Illumbe 3 (Ficción) Hoy en Amazon — 10,40 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Otras obras a tener en cuenta si te apasiona el estilo de Reina roja son Esperando al diluvio (Booket), de Dolores Redondo, que se centra en la investigación de los crímenes de tres mujeres en el lluvioso Glasgow y tiene un precio en Amazon de 13,25 euros.

No podemos dejar atrás tampoco el best seller de Mikel Santiago, Entre los muertos (Ediciones B), que ha seducido a muchos lectores con una investigación por parte de una Ertzaintza que se irá complicando con el trasfondo de la lluvia y el viento del Cantábrico. En Amazon lo tienes por 10,40 euros.

El paciente (Ficción) Hoy en Amazon — 10,40 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cicatriz (Ficción) Hoy en Amazon — 10,40 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Y no dejamos atrás otras dos obras de Gómez-Jurado pertenecientes al universo Reina Roja. El paciente (Ediciones B) y Cicatriz (Ediciones B) continúan la senda del thriller psicológico más hábil. El primero cuesta 10,40 euros en Amazon, mismo precio que Cicatriz.

La serie protagonizada por Vicky Luengo se unirá a un buen puñado de thrillers en forma de serie en la plataforma de streaming de Amazon. Por ejemplo, podemos encontrar absolutos casos como Sherlock, que con producción de la BBC lanzaría al estrellato en 2010 a Benedict Cumberbatch con la que sigue siendo una de las mejores adaptaciones del investigador creado por Arthur Conan Doyle.

Reacher es una de las series estrella producidas por Prime Video y se centra en las investigaciones de diversos asesinatos del militar retirado. Siguiendo con investigaciones, Tom Hiddleston y Hugh Laurie protagonizaron para la BBC la adaptación de la novela de John Le Carré, The Night Manager, cuya notable serie puedes encontrar en la plataforma.

Otra ficción que levantó a crítica y público y tienes en Prime Video es Fargo, que ha ofrecido varias excelentes temporadas con la inspiración de la película protagonizada por Francesc McDorman y dirigida por los hermanos Coen. En sus varias entregas, podemos ver a gente de la talla de Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Ewan McGregor o Chris Rock.

En esta lista tampoco debemos olvidar otros thrillers notables en Prime Video, como The Blacklist, Bosch o la española Parot.

