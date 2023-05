Siente el lado oscuro de la fuerza con el casco de Darth Vader rebajado en Amazon: aprovecha los días previos al día de Star Wars para llevártelo a precio mínimo

El próximo 4 de mayo estaremos de celebración con el Día de Star Wars, una fecha elegida por la clásica frase de "May the force be with you" que los seguidores llevamos adoptando una buena cantidad de años. Las tiendas lo saben, y por ello encontramos rebajados algunos productos de la franquicia, como es el casco de Darth Vader de la marca Hasbro, que ahora lo tenemos a precio mínimo en Amazon: 43 euros.

Con un precio de venta al público de 79,99 euros —aunque estos últimos meses ha estado más barato—, tenemos en Amazon el casco del mismísimo Lord Sith Darth Vader. Es la versión de la marca Hasbro, con diferentes sonidos, y lo encontramos a su precio más bajo hasta la fecha de 43 euros. Además, aprovechando los 30 días gratuitos a Amazon Prime, los gastos de envío nos salen gratis.

Comprar casco de Darth Vader al mejor precio

Hasbro se toma muy en serio el diseño de sus productos, y el casco de Darth Vader cuenta con una gran cantidad de detalles para que nos sintamos como el personaje de Star Wars. Además, como es algo habitual en la marca, viene con diferentes sonidos y frases clásicas de Darth Vader.

El casco de Darth Vader incluye frases del personaje, pero también cuenta con un modulador de voz para que podamos hablar como el mismísimo Lord Sith cuando llevemos puesto su casco. Además, las correas del casco se pueden adaptar para que podamos ponérnoslo sin ningún tipo de problema.

