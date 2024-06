'The Acolyte', temporada 1: cuántos capítulos tiene la serie de Star Wars y cuándo se estrenan

Con cada nuevo estreno de 'Star Wars', ya sea serie o películas (y no tanto con los videojuegos), se crea una gran división de opiniones acerca de lo que "está bien o está mal". Es evidente que una franquicia tan longeva tiene que evolucionar, pero 'The Acolyte' ha vuelto a traer ciertas críticas (con review-bombing y todo) durante la emisión de los primeros capítulos.

Dejando a un lado estas críticas (hay negativas, pero también positivas) la nueva serie de 'Star Wars', 'The Acolyte', ha sido un soplo de aire fresco a la saga, mostrando algunos detalles de la historia hasta entonces desconocida o que no se había explorado lo suficiente. Es por ello que, si ya la has empezado y te preguntas cuántos capítulos tendrá esta primera temporada, vamos a despejar las dudas.

Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de The Acolyte

Los dos primeros episodios de 'The Acolyte' se estrenaron simultáneamente el pasado 5 de junio, una práctica que cada vez vemos con mayor frecuencia, como es el caso de la cuarta temporada de 'The Boys'. Cada uno de los capítulos se estrenará un miércoles hasta finalizar la temporada con el último episodio el próximo 17 de julio. De esta forma, estas son las fechas de los estrenos de cada capítulo:

Desde 5,99 euros al mes PVP en Disney Plus — 5,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

'The Acolyte', episodio 1 y 2 - 5 de junio.

'The Acolyte', episodio 3 - 12 de junio.

'The Acolyte', episodio 4 - 19 de junio.

'The Acolyte', episodio 5 - 26 de junio.

'The Acolyte', episodio 6 - 3 de julio.

'The Acolyte', episodio 7 - 10 de julio.

'The Acolyte', episodio 8 - 17 de julio.

Con todo ello, la primera temporada de 'The Acolyte' se compone de un total de ocho capítulos, algo que no debería extrañarnos a estas alturas, ya que últimamente este tipo de producciones se están manteniendo en este número en concreto.

Si aún no has empezado a ver la serie, 'The Acolyte' nos traslada 100 años antes del surgimiento del Imperio Galáctico, durante los últimos días de la Alta República. La historia se centra en un Maestro Jedi y en una antigua Padawan, que debeberán enfrentarse a ciertos crímenes, revelando así secretos que desafiarán sus creencias.

También te puede interesar

LEGO Star Wars: Una Nueva Esperanza Halcón Milenario Maqueta para Addultos de Nave Estelar Coleccionable del 25 Aniversario, Decoración Hogar y Oficina, Regalo para Hombres, Mujeres y Fans 75375 Hoy en Amazon — 81,80 € El Corte Inglés — 84,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Disney

En Espinof | 'Élite', temporada 8: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan

En Espinof | 'La Casa del Dragón', temporada 2: cuántos capítulos tendrá y cuándo se estrenan