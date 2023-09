El UNO de 'The Mandalorian' es el chollo escondido de Amazon, y ahora cuesta menos de 10 euros

El éxito de 'The Mandalorian' en sus diferentes temporadas ha servido a Disney y otras marcas para lanzar diversos productos bastante llamativos. Además de la característica edición del Monopoly, también podemos encontrar una versión del fantástico UNO adaptada a la serie de 'Star Wars', cuyo precio ha bajado en Amazon hasta su mínimo histórico: 9,39 euros.

Comprar UNO de 'The Mandalorian' al mejor precio

Inicialmente, el precio recomendado del UNO de 'The Mandalorian' era de 15,99 euros, pero ha ido bajando poco a poco hasta mantenerse en los 11,99 euros. Ahora podemos encontrar el mejor precio hasta la fecha con la actual oferta de Amazon, ya que el descuento del 22% lo deja por sólo 9,39 euros; más barato que en su versión más clásica.

No siempre que se adapta una película o serie a un juego de mesa o de cartas se añade alguna mecánica o regla adicional para hacer de cada partida una experiencia diferente. Pero en el UNO de 'The Mandalorian' sí que podemos encontrar una carta que puede cambiar completamente el rumbo de las partidas, y es que en esta edición se incluye la carta de "Este es el camino", que permite bloquear cartas especiales, algo especialmente interesantes para los temibles “+4”.

Por supuesto, no es el único añadido que vamos a encontrar en la edición de la serie protagonizada por Pedro Pascal ('The Last of Us'), ya que todas las cartas cuentan con personajes vistos en la serie, sobre todo aquellos más representativos. Entre ellos, aparecen Grogu (Baby Yoda), Din Djarin, Ahsoka Tano y muchos otros como soldados o personajes secundarios.

Imagen | Disney, Mattel

