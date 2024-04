'Vincent debe morir', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de zombies que ganó dos premios en el festival de Sitges

Las películas que se estrenan en los diferentes festivales de cine —y sobre todo aquellas que consiguen ganar algún premio— suelen ser muy esperadas por el público. El año pasado se estrenó en el Festival de Sitges 'Vincent debe morir', alzándose con dos premios a Mejor dirección novel y Mejor interpretación masculina.

Aunque la película dirigida por Stéphan Castang se estrenó en Sitges el año pasado no ha sido hasta el 8 de marzo cuando finalmente llegó a los cines españoles. Tras algo más de mes y medio desde su estreno, ahora las miradas se han centrado en su próximo estreno en las plataformas de streaming.

Cuándo y dónde podremos ver 'Vincent debe morir' en las plataformas de streaming

'Vincent debe morir' se estrenó el pasado mes de marzo, por lo que de momento no hay ninguna confirmación oficial sobre su llegada a las plataformas de streaming. No obstante, teniendo en cuenta que las películas suelen tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno en los cines, no debería tardar. Lo más probable es que no la veamos hasta mayo o junio.

Respecto a su disponibilidad en formato de alquiler y compra, por el momento tampoco se ha confirmado si finalmente estará disponible en una amplia cantidad de plataformas de streaming como Prime Video o Apple TV. De momento debemos esperar por lo menos unas semanas, por lo que actualizaremos el artículo en cuanto sepamos más información.

'Vincent debe morir' es una película en la que Vincent, el personaje protagonista, de repente es atacado sin ningún motivo. Intenta llevarlo lo mejor que puede, pero cuando las cosas comienzan a complicarse (aún más), debe cambiar por completo su forma de vivir.

Tal y como recoge Carla Monfort en la crítica de Espinof, la historia de 'Vincent debe morir' comienza muy arriba y se va desinflando, sobre todo en su recta final. No obstante, en general la película apuesta por ofrecer algo diferente, con escenas salvajes, algo que siempre viene bien valorar positivamente.

Imagen | Capricci Films

