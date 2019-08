‘Los 100’ se acerca a su final: la temporada 7 cerrará la serie post-apocalíptica con su episodio número 100

Hace unas semanas, la compañera Valentina Morillo ensalzó las virtudes de la sexta temporada de ‘Los 100’, etiquetándola como una amalgama de los mejores elementos que hicieron funcionar a sus cinco predecesoras, y que ayudaron a dispara los índices de popularidad de la serie de ciencia ficción de The CW.

Pues bien, según ha trascendido en el marco del tour de verano de la TCA, a la producción le queda una temporada más para redondear aún más su fórmula, porque la cadena californiana ha decidido que la séptima cerrará definitivamente el arco argumental iniciado en marzo de 2014.

La noticia ha sido anunciada por el presidente de The CW Mark Pedowitz, quien ha justificado la decisión comentando que Jason Rothberg, creador y showrunner de ‘Los 100’ siempre quiso terminar la serie después de su séptima entrega: “Hemos sido muy buenos escuchando a nuestros showrunners y creadores sobre el momento adecuado para terminar nuestra serie.”

With #The100 Season 6 finale just days away, I have some bittersweet news to share: Season 7 will be our last. We are eternally grateful to WB & CW for always allowing us to tell our story the way we want to & to wrap the show on our terms. What an incredible ride this has been!