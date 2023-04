Tras más de 700 episodios, 'Los Simpson' va a necesitar un final perfecto: el showrunner ya tiene claro cuál es

Con 34 temporadas a sus espaldas, cuesta ver que 'Los Simpson' vaya a tener en el horizonte un final. Al menos a medio plazo, ya que tenemos aseguradas desventuras de la familia amarilla mínimo hasta 2025. Sin embargo, que no se atisbe no quiere decir que no tenga una conclusión pensada.

Algo que desveló en su momento Al Jean en una entrevista con RadioTimes. En ella, el veterano guionista (salvo unas pocas temporadas lleva desde el principio en la serie) y coshowrunner junto a Matt Selman de la ficción animada ha comentado cómo sería para él el final perfecto de 'Los Simpson':

«He mencionado que habría un final en el que en el último episodio volverían al recital navideño del primer episodio [Sin blanca navidad], por lo que toda la serie sería un bucle continuo. Así es como lo terminaría, si tuviera que hacerlo.»

Un final un tanto poético que nos llevaría a ese Especial navideño (de título original 'Simpsons Roasting on an Open Fire') en el que Homer intenta "salvar" una navidad en la que se ha creado sin paga extra y busca desesperadamente ganar dinero. Mimi Pond firmó el guion de ese episodio, que dirigió David Silverman.

750 episodios y contando

Como podemos ver, en su declaración el guionista da a entender que, como dice la canción "They never Stop the Simpsons". Al Jean matiza que no cree que ese final esté cercano:

«Pero para ser honestos, hablar de final, especialmente en lo que lo estamos haciendo realmente bien en Disney+ (...), no veo a nadie en plan "cerremos, o averigüemos cómo salir de esto" ahora mismo. Creo que somos la serie de ficción de Estados Unidos número 1, y también con los nuevos episodios.»

El momento se ve lejos, tanto que Al Jean se encontraba en el momento de la entrevista atisbando la barrera de los mil episodios. Claro, si seguimos a ritmo de 22 episodios por temporada... eso son 12 temporadas más: «Estaré muy feliz de estar aquí dentro de doce temporadas, pero no es un paseíto, es algo más lejano que eso...»

Actualmente, 'Los Simpson' está en plena emisión de la temporada 34, que concluirá en mayo con el estreno de su episodio 750. Además, la serie está renovada por dos temporadas más, lo que nos dejaría a las puertas del episodio 800.

