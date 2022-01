'Los Simpson': la chocante paradoja temporal que adelanta por la derecha a 'Cuéntame'

Resulta que 'Cuéntame cómo pasó' no es la única serie que se adentra en los años 90. La pena es que al menos ellos no sufren de "graves problemas" de continuidad como cuando hablamos de 'Los Simpson' y sus episodios flashback. Si prestamos atención a estos capítulos nos topamos con paradojas extrañas con situaciones que a los espectadores veteranos no les terminan de cuadrar.

Es el caso de uno de estos episodios de la pasada temporada 32: '¿Sueñan los robots pizzeros con guitarras eléctricas?' (32x15), en el que vemos a Homer persiguiendo sus sueños de DJ con sus 14 años... a mediados de los 90. Esto causaría la paradoja de que Homer sería "oficialmente" más joven que su propio hijo Bart.

Y cuando decimos oficialmente es que hay dos cuestiones bastante "canónicas" en torno a la familia animada más conocida del mundo: Homer tiene 39 años y Bart (de 10 años) nació en 1980. Tal y como recordó hace un par de años Al Jean, coshowrunner de la serie.

.@TheSimpsons If Homer is 39 he was born in 1980 which is when we said Bart was born.