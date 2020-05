Amazon ficha a Lisbeth Salander: en marcha una serie original que no continuará las películas o novelas de 'Millennium'

Desde su debut en la gran pantalla en 2009 con 'Los hombres que no amaban a las mujeres', Lisbeth Salander trascendió al papel para convertirse en uno de los personajes más magnéticos del medio, llegando a cautivar incluso a un David Fincher que exploró la figura del personaje en su fantástico thriller homónimo de 2011 protagonizado por Rooney Mara.

Ahora, después de que Fede Álvarez llevase por última vez al cine la creación de Stieg Larsson en una sorprendente 'Lo que no te mata te hace más fuerte', Variety ha informado de que Amazon se encuentra desarrollando una serie de televisión centrada en la carismática hacker sueca.

El proyecto, titulado por el momento 'The Girl With the Dragon Tattoo' —sí, otra vez—, no será una secuela ni una continuación de las historias narradas en la saga literaria o en largometrajes previos, sino que situará a Salander en la actualidad para desarrollar una historia inédita junto a un surtido de personajes nuevos.

Por el momento se desconoce qué actriz tomará el testigo de Claire Foy, ni qué guionista se encargará de perfilar el libreto de la serie; siendo la única información que ha trascendido la que sitúa a Andy Harries, director ejecutivo de Left Bank Pictures, quien producirá en asociación con Amazon Studios y Sony Pictures Television.