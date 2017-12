Amazon Prime Video apuesta por las series españolas pero sigue sin tener un contenido propio competitivo

En esta trinidad capital de servicios internacionales de vídeo bajo demanda que tenemos en España compuesta por HBO, Netflix y Amazon Prime Video, sorprende, hasta casi la frustración, que sea esta última la que sea la más floja y la menos interesante en cuanto a su contenido tanto cuando hablamos de producciones propias como ajenas.

La OTT es bastante consciente de esto y ha decidido reforzar su catálogo firmando un ambicioso acuerdo con los tres grupos audiovisuales televisivos más importantes de la televisión española: RTVE, Atresmedia y Mediaset. Su propósito: ampliar su catálogo con 34 series nacionales, asegurándose los derechos exclusivos de la segunda emisión de las nuevas temporadas y series de La 1, Antena 3 y Telecinco.

Así en breve los clientes de Prime Video podemos disfrutar de series como 'Estoy Vivo' (que ya llevaba semanas en el catálogo), 'Vis a Vis' (no aclaran si su tercera temporada, coproducida por FOX, entra en el trato), 'Allí Abajo' (que se podrá ver en Latinoamérica junto con muchas otras series) 'El accidente' y próximos estrenos como 'La verdad' o 'Matadero'.

No es, desde luego, el primer trato de estas características que hay entre una OTT y una cadena nacional: ya de por sí series como 'El ministerio del tiempo' o 'La cárcel de papel' tienen su cabida en Netflix mientras que varias series de Mediaset como 'Sé quien eres' se pueden disfrutar completas en HBO España. Pero, sin embargo, parece el más ambicioso hasta la fecha.

Lo que sí que echo de menos es un trato similar con Movistar, ahora que empieza a darle una potencia inusitada a su producción propia de series. Pero claro, si no han logrado renegociar los derechos de series como 'Mozart in the Jungle' y 'Transparent', de los que no podemos disfrutar todavía de sus últimas temporadas a pesar de que se emitieron hace ya meses (problema que también tiene Netflix con 'House of Cards' y 'Orange is the new black'), dudo que logren avanzar en este sentido.

Y es que es, precisamente, la falta de algunas de sus propias series originales en el catálogo de Amazon Prime Video uno de los principales puntos flacos de la plataforma. Eso y que las que sí que pueden "emitir" en España no estén en todas las opciones posibles de manera inmediata, sino que haya que esperar algunos meses para verla en versión doblada (con la notable excepción, como siempre, de 'The Grand Tour').

También destaca el fiasco que ha sido que finalmente no se haya podido ver, al menos en España, la emisión del partido de los jueves de la NFL, pese a haberse anunciado en su momento y ser una estrategia bastante diferenciadora de las de sus competencias directas.

Amazon Prime Video tiene que ponerse mucho las pilas tanto en su contenido como en la promoción del mismo. Salvo que se entre todos los días a explorar, es altamente difícil enterarse de las novedades: están poniendo muchas series y películas de tapadillo, algunas incluso imprescindibles como la primera temporada de 'Steven Universe' que, si no me equivoco, todavía no estaba en ningún SVOD.

Creo que Prime Video tiene muy buenos puntos fuertes, sobre todo la interfaz de visionado (reconozco que soy un adicto al servicio de X-Ray, donde puedes ver curiosidades y localizar esas "caras que me suenan") pero tiene un gran caos que resolver si de verdad quieren llamar la atención de su público objetivo.